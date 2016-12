Şi „cinstită”, şi „integră”

După ce „s-a dat la fund“ o perioadă pentru că imaginea sa era mai mult decât mizeră având în vedere ce a lăsat la Ministerul Dezvoltării, odată cu apropierea alegerilor parlamentare, Elena Udrea lasă să se înţeleagă că s-a mai „curăţat“ şi că este pregătită să o ia de la capăt... mai curată şi mai cinstită ca niciodată. Fostul ministru al Dezvoltării şi Turismului spune că va candida cu siguranţă la parlamentare şi că nu are probleme de integritate. Udrea a refuzat să spună unde va candida, deoarece ar prefera să anunţe chiar în colegiu, „din respect“ pentru cei cărora le va cere votul. „Cu siguranţă voi candida, aici nu e niciun dubiu“, a adăugat Udrea. Ea a fost întrebată despre criticile pe care i le-au adus unii dintre colegi. „Ar trebui să răspundă ei în această privinţă. Eu cred că PDL are nevoie de toată lumea: şi de Cezar Preda şi de Monica Macovei şi de Elena Udrea. Ba din contră, nu suntem destui cei care trebuie să ducem bătălia cu USL“, a replicat ea. Aici nu o putem contrazice. Pentru că din PDL mai fac parte doar cei care au distrus România, personaje care nu pot fi asociate cu imaginea niciunui alt partid. În privinţa integrităţii însă... ne abţinem. „Nu am nici o problema cu criteriile de integritate. Sigur că le respect. E foarte bine că le avem şi electoratul va aprecia cu siguranţă faptul că PDL are un Cod de Etică“, a mai spus pedelista. Dar dacă tot se pronunţă asupra acestui subiect destul de sensibil, tindem să credem că nu are noţiunea de „integritate“. Poate că n-o şti ce înseamnă. Să căutăm în dicţionar? Poate ar fi mai bine să caute chiar ea şi... apoi poate se va abţine de la astfel de declaraţii.