Și construcțiile au „înghețat“

06:35:26 / 06 Ianuarie 2017

Innocents'choir- ceramica Pandea

Acum am inteles care a fost scopul acestui guvern de hiper specialisti de Bruxell.Din lipsa de valori umane capabile sa conduca o tara dupa anumite principii de ,,polliticale correct''UE,ingrijorata de propriile ei probleme a incercat un experiment de guvernare a unei tari aflata in marginime, saracita si obedienta ,A fost aleasa Romania ca,, boborul''este atat de bun incat pieaca din casa lui si o ofera strainului,Cand un om sarac cu duhul aude de democratia occidentai exceptionalist-iluminata isi incordeaza muschiul si in schimbul unei cani cu tuica fiarta si un mezelic sapa la demolarea guvernului.Procesul este in plina organizare.in acest moment.Unii au inceput sa dea si temen de existenta a prezentului guvern,5-6 luni.Nu stim ce va face actualul guvern,,a lui Dragnea''pe care majoritatea l-a adus la guvernare ,dar ,,guvernul meu''poate fi foarte bine incadrat in cuvintele lui Bernard Shaw;,,El nu stie nimic si gandeste ca stie totul.Asta arata clar o cariera politica''