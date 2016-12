Şi copiii de grădiniţă merită să iasă din evul mediu

GRĂDINIŢĂ Cu toate că suntem în secolul XXI şi integraţi, doar în acte, în UE, alături de ţările puternic dezvoltate, în unele zone din România condiţiile de viaţă se prezintă la nivelul ţărilor din lumea a treia. O situaţie de acest gen se regăseşte în comuna Mihai Viteazu, unde peste 70 de copii de grădiniţă învaţă în condiţii improvizate, în fostele birouri ale CAP. Primarul Gheorghe Grameni spune că situaţia trenează de câţiva ani şi, deşi a făcut în trecut numeroase apeluri la autorităţile statului, ajutorul a întârziat să apară. Situaţia va fi însă rezolvată cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care va construi în satul Mihai Viteazu o nouă grădiniţă cu patru săli de clasă, la care se mai adaugă diferite spaţii pentru cadrele didactice, pentru depozitarea alimentelor şi grupuri sanitare. „Aveam nevoie urgent de o grădiniţă nouă în localitatea Mihai Viteazu, pentru că situaţia în care studiază copiii de grădiniţă nu mai poate fi tolerată. Cu toate că am încercat să îmbunătăţim cât mai bine fostele birouri ale CAP-ului, condiţiile de studiu nu sunt demne de acest secol, iar copiii merită ceva mult mai bun. De aceea, am făcut apel la CJC pentru a mă ajuta, unde, de altfel, am şi găsit înţelegere. Valoarea lucrărilor, care vor începe cât de curând, se ridică la aprox. 300.000 de lei”, a spus Gheorghe Grameni.

CONDIŢII Primarul din Mihai Viteazu a adăugat că, în rest, condiţiile de studiu din comună la nivelul claselor gimnaziale şi de liceu sunt foarte bune, primarul adăugând că speră ca autorităţile statului, indiferent de cine este la putere, să investească cât mai mult în şcoală, deoarece numai în acest fel România îşi asigură viitorul.