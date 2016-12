Şi curentul electric e sătul de PDL

La fel cum Băsescu a fost părăsit de 14 consilieri prezidenţiali, şi tinerii democrat liberali au fost lăsaţi baltă, ieri, de curentul electric. Şcoala de vară a tinerelor vlăstare ale partidului aflat în involuţie (translaţia de la portocaliu răscopt la verde-crud) a rămas fără forţa motrice a staţiilor de amplificare. Or, fără un sistem care să dea forţă vocii mai-marilor pedele, pentru o scurtă vreme, Puterea a făcut… ciocu’ mic. Cu siguranţă că în laboratoarele serviciilor aflate în subordinea Cotrocenilor s-a demarat o anchetă pentru a se constata de ce, cum şi pentru ce a protestat curentul electric. Şi de când a scăpat el de sub dictatura băieţilor deştepţi şi s-a alăturat maselor nemulţumite. Pedeapsa pentru atare tupeu va fi, probabil, o scumpire similară cu cea aplicată gigacaloriei... Doar nu credeaţi că seria lungă de măsuri dure adoptate împotriva noastră, cu o crasă lipsă de căldură, nu are nicio legătură cu viitoarea creştere a facturii la întreţinere.