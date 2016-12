Şi hinduşii s-au săturat de Băsescu

Societatea Universală a Hinduismului, o organizaţie nonguvernamentală, cu sediul în SUA, care promovează hinduismul, cere demisia preşedintelui Traian Băsescu, după ce acesta a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declaraţiile făcute în 2010 despre rromii nomazi. Rajan Zed, preşedintele Societăţii Universale a Hinduismului (USH), apreciază că Traian Băsescu nu mai are legitimitatea morală de a rămâne preşedinte după ce a făcut astfel de afirmaţii despre un grup etnic. ”Cum ar putea un preşedinte să reprezinte o ţară când are astfel de prejudecăţi despre un grup etnic al populaţiei ţării?”, a spus Rajan Zed, adăugând că se va adresa UE dacă Băsescu nu va demisiona. Potrivit propriului site, Societatea Universală a Hinduismului (USH), cu sediul în Nevada (SUA), este o organizaţie filosofică, religioasă, culturală şi educaţională, care are ca scop promovarea identităţii comunităţii hinduse şi a dialogului interreligios.

Preşedintele Traian Băsescu a fost amendat, luni, de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru declaraţiile făcute în noiembrie 2010, la Ljubljana, privind rromii nomazi, despre care a afirmat că ”mulţi dintre ei, în mod tradiţional, trăiesc din ce fură”. Hotărârea a fost luată în şedinţa de luni a Colegiului director al CNCD, cu şase voturi „pentru“ şi două „împotrivă“. CNCD a hotărât că afirmaţia preşedintelui Traian Băsescu din data de 3 noiembrie 2010, conform căreia, ”dintre rromii nomazi, foarte puţini vor să muncească şi mulţi dintre ei, în mod tradţtional, trăiesc din ce fură”, reprezintă discriminare şi încalcă dreptul la demnitate al persoanelor de etnie rromă. Reclamatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 600 lei. Colegiul director a aplicat această amendă ţinând cont de faptul că preşedintele Traian Băsescu nu se află la prima faptă de discriminare, se arată într-un comunicat al CNCD. Preşedintele fusese reclamat la CNCD de asociaţia Romani Criss, pentru afirmaţiile privind rromii nomazi făcute la Ljubljana, în 3 noiembrie 2010.