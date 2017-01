Şi în Campionatul Judeţean de fotbal se joacă tare!

Cea mai mică dintre divizii are, şi ea, întîlniri "pe muchie de cuţit". În Seria Nord, Mircea Vodă (locul III) întîlneşte Cernavodă (locul II), iar Siminoc (locul VII) va încerca să învingă liderul, pe Siliştea. Ce să mai zicem despre Seria Sud, unde primele şase clasate sînt eşalonate pe distanţa a două puncte, astfel că orice meci poate provoca ascensiuni sau căderi importante în ierarhie! Programul partidelor de duminică, din etapa a şaptea - SERIA NORD, ora 12.00: Voinţa Siminoc - Steaua Speranţei Siliştea; Sportul Tortomanu - Viitorul Vulturu; SC Horia - Dunaris Topalu; Dacia Mircea Vodă - Axiopolis Cernavodă; Gloria Seimeni - Viitorul Tîrguşor; Ulmetum Pantelimon - Voinţa Săcele; ora 14.00: Viitorul II Fîntînele - CSO II Ovidiu. Clasament: 1. Siliştea 18p; 2. Cernavodă 15p; 3. Mircea Vodă 13p... 12. Topalu 6p; 13. Pantelimon 3p; 14. Tîrguşor 0p. SERIA SUD, ora 12.00: Portul II Constanţa - Marmura Deleni (teren Km 4-5); Avîntul Comana - Viitorul Mereni; Sport Prim Oltina - Fulgerul Chirnogeni (la Băneasa); Tropaeum Adamclisi - Viitorul II Cobadin; AS Dumbrăveni - Luceafărul Amzacea (teren "Metalul" Constanţa); Farul II Tuzla - AS Independenţa; ora 15.00: Recolta Negru Vodă - Voinţa Lipniţa. Clasament: 1. Tuzla 13p; 2. Chirnogeni 13p; 3. Mereni 13p; 4. Amzacea 12p; 5. Portul II 12p... 12. Adamclisi 3p; 13. Deleni 3p; 14. Negru Vodă 2p.