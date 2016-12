Şi în Cupa României se va aplica regula jucătorilor tineri

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a stabilit, vineri, ca regulile fotbaliştilor sub 21 ani şi sub 19 ani să fie extinse şi pentru Cupa României, chiar dacă în forma iniţială proiectul se aplica doar campionatelor.

Astfel, echipele din Liga 1 participante în Cupa României vor trebui să aibă pe teren cel puţin un fotbalist sub 21 de ani, în timp ce formaţiile din Liga a 2-a trebuie să utilizeze câte doi jucători sub 19 ani. Echipele din al treilea eşalon vor folosi câte trei fotbalişti cu vârsta sub 19 ani.

Echipele din Liga a 2-a şi Liga a 3-a sunt obligate să respecte regulile anterior menţionate dacă joacă cu echipe din aceeaşi categorie competiţională. În situaţia în care cluburile din Liga a 2-a şi/sau Liga a 3-a joacă în cadrul Cupei României cu o echipă de nivel superior, ambele echipe vor trebui să respecte regulile respective, aşa cum sunt acestea prevăzute pentru clubul de categorie superioară. Echipele din Liga a IV-a nu vor fi nevoite să respecte noua reglemantare.

Din comitetul care a votat vineri extinderea reglementării au făcut parte Răzvan Burleanu, preşedinte FRF, Gino Iorgulescu, prim-vicepreşedinte FRF, şi Octavian Goga, vicepreşedinte FRF.