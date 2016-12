Şi în UEFA Europa League se luptă pentru bani frumoşi!

Numai puţin de 38 de partide sînt programate, astăzi, în play-off-ul UEFA Europa League, de la un capăt la altul al Europei, adică de la Baku, în munţii Urali, la... Madeira, undeva în Oceanul Atlantic! Se luptă pentru intrarea în grupele noii competiţii, grupe care vor aduce bani frumoşi, în special pentru cluburile mai mici. În acest play-off întîlnim însă şi echipe de top precum Ajax, PSV Eindhoven, Hamburger SV, Benfica, Steaua Roşie Belgrad sau Steaua Bucureşti, toate foste cîştigătare ale Cupei Campionilor Europeni, dar şi cîteva cîştigătoare ale Cupei Cupelor sau Cupei UEFA, cele mai recente fiind Şahtior Doneţk şi Zenit Sankt Petersburg.

Programul complet al partidelor din play-off-ul UEFA Europa League, manşa tur: Sivasspor - Şahtior Doneţk; MFK Kosice - AS Roma; FK Baku - FC Basel; FK Teplice - Hapoel Tel-Aviv; BATE Borisov - Litex Loveci; Bnei Yehuda Tel-Aviv - PSV Eindhoven; Guingamp - Hamburger SV; Trabzonspor - Toulouse; ŢSKA Sofia - Dinamo Moscova; PAOK Salonic - Heerenveen; NAC Breda - Villarreal; Metalurg Doneţk - Austria Viena; Sturm Graz - Metalist Kharkov; Rapid Viena - Aston Villa; Dinamo Bucureşti - Slovan Liberec; Steaua Bucureşti - St. Patrick’s Athletic; Twente Enschede - FK Qarabag Agdam; FC Vaslui - AEK Atena; Slavia Praga - Steaua Roşie Belgrad; FK Sarajevo - CFR 1907 Cluj; FK Partizan - MSK Zilina; Brondby IF - Hertha BSC Berlin; FC Sion - Fenerbahçe Istanbul; Lech Poznan - FC Bruges; Benfica Lisabona - Vorskla Poltava; Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava; KRC Genk - OSC Lille; Lazio - Elfsborg; NK Maribor - Sparta Praga; Galatasaray Istanbul - Levadia Tallinn; Genoa - Odense; Werder Bremen - FK Aktobe; Everton - Sigma Olomouc; Fulham - Amkar Perm; Dinamo Zagreb - Heart of Midlothian; Stabaek - Valencia; Nacional Madeira - Zenit St. Petersburg; Athletic Bilbao - Tromso IL.