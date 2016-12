Şi „Isis” oferă consultaţii ginecologice gratuite

13:24:29 / 14 August 2015

GINECOLOGI OBTUZI

MAJORITATEA FEMEILOR NU MERG LA CONSULTATIE DEOARECE GINECOLOGII DIN TARA ASTA NU PERMIT PARTENERILOR SA INTRE LA CONSULTATIE….SOTIA MEA NU MERGE FARA MINE NICI LA TESTUL BABES- PAPANICOLAU….SPUNE CA SE SIMTE RELAXATA SI IN SIGURANTA DOAR ATUNCI CIND SINT SI EU LINGA MASA DE CONSULTATIE….DOMNILOR GINECOLOGI, SINTEM IN SECOLUL XXI….FITI MAI DESTUPATI LA MINTE….ADOPTATI O GINDIRE MAI MODERNA….NU MAI DECIDETI IN LOCUL NOSTRU CA SI CUM NOI AM FI OLIGOFRENI ....PARTENERELE NOASTRE AU NEVOIE DE NOI IN ASTFEL DE IMPREJURARI….CA SA NU MAI VORBESC DE NASTERE….