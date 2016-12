Şi judecătorii răspund comenzilor politice?

Caracatiţa lui Traian Băsescu care a cuprins deja serviciile secrete, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi parchetele şi-a întins tentaculele şi printre judecători. Sistemul opresiv al lui Traian Băsescu începe să-şi arate, încet, încet, proporţiile, iar ultima instituţie în care românii şi oamenii politici mai aveau încredere, Justiţia, pare că începe să răspundă, puţin câte puţin, comenzilor politice venite de la Cotroceni. “Am reuşit să adun un material de presă din care reies întinderea şi grozăvia caracatiţei care stăpâneşte statul român. O caracatiţă mafiotă, i-aş putea spune, în care sunt implicaţi procurori, servicii speciale, judecători, directori la mari întreprinderi de stat şi bani foarte mulţi”, a declarat ieri primarul Constanţei, Radu Mazăre. Încă de la venirea la putere a portocaliilor, Mazăre a fost unul dintre cei vânaţi de procurorii politici ai lui Băsescu. Aşa a ajuns în instanţă dosarul privind retrocedările făcute de Primăria Constanţa la începutul anilor 2000. Ancheta procurorilor DNA, din care a reieşit un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro, a ajuns, în cele din urmă, în instanţă. “Pe 28 octombrie 2008, adică acum aproape doi ani, acest dosar a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti şi a fost tras la sorţi judecătorul aşa cum spune legea şi numit un complet de judecată, C2 Fond. Pe 18 februarie 2010, la aproape un an şi jumătate, în şedinţa Colegiului Curţii de Apel Bucureşti s-a hotărât schimbarea completului şi a judecătorului în dosarul meu. Adică Lia Savonea a fost schimbată cu judecătorul Elena Ursulescu, pe motiv că judecătorul Lia Savonea avea prea mult de muncă. Schimbarea s-a făcut fără tragere la sorţi. Mi s-a părut anormal ca dosarul să nu fie judecat de un judecător ales prin tragere la sorţi pe calculator. Acolo s-a întâmplat un mişmaş! Pentru că a fost tras o dată la sorţi şi pe urmă, brusc, dosarul a fost pasat altui judecător, fără a fi tras la sorţi”, a afirmat Mazăre. El susţine că, la ultimul termen în acest dosar, care a avut loc în urmă cu o săptămână, atitudinea pe care judecătorul a avut-o în instanţă i-a ridicat mai multe semne de întrebare. “Avocaţii mei au ridicat trei excepţii de neconstituţionalitate, una dintre ele fiind că eu, ca primar, nu sunt definit ca funcţionar public, dar sunt incriminat de procurori cu acuzaţii proprii funcţionarului public. Doamna judecător a rămas în pronunţare asupra acestor excepţii şi în aceeaşi şedinţă a vrut să treacă la citirea rechizitoriului şi audierea inculpaţilor, adică a mea. Lucru care este cel puţin neuzual. În mod normal se pune punct şedinţei, se pronunţă asupra acelor excepţii, fie că le respinge sau le acceptă, merg mai departe la instanţele superioare şi, după ce s-au întors, se continuă procesul. Când am ieşit de la Curtea de Apel, pe scări, un ziarist mi-a spus: “Băiatul judecătoarei este anchetat de DNA”. În aceste condiţii, am început să îmi fac propria anchetă, să văd dacă se confirmă afirmaţia”, a spus Mazăre. Ancheta proprie făcută de primarul Constanţei a scos la iveală o serie de lucruri interesante, despre care ziarele din zona Olteniei au scris în amănunt. Cert este, spun jurnaliştii, fiul judecătoarei Elena Ursulescu, avocat în baroul Bucureşti, care răspunde de procesul lui Mazăre, este cercetat de DNA în urma unei plângeri făcute de actualul director al Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia. “Oare judecătorul Elena Ursulescu, mama avocatului milionar Dragoş Ursulescu, anchetat de DNA şi prezumtiv de a fi pus sub învinuire şi de a-şi pierde banii şi libertatea, mă va judeca obiectiv şi împarţial în dosarul meu cu acelaşi DNA?”, s-a întrebat Mazăre, care a afirmat că va recuza judecătorul şi completul de judecată. „Am mare încredere în judecători, dar nu vreau să fiu judecat de o mamă al cărei copil are plângere penală la DNA. Eu vreau să fie o judecată corectă. Nu pot să spun că judecătoarea a fost şantajată, dar pot spune sigur că este şantajabilă”, a mai spus Mazăre.