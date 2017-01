„Şi la acest nou film, colaborarea cu românii a mers foarte bine”

Prezent în selecţia pentru Palme d’Or cu „La source des femmes”, Radu Mihăileanu ne-a oferit, şi de această dată, o poveste conectată la realităţi dintre cele mai disputate, legate de condiţia femeii în lumea arabă. Pe scurt, subiectul ar putea fi definit ca pornind de la refuzul unor soţii de a mai oferi dragoste bărbaţilor lor atât timp cât aceştia nu se preocupă să aducă apa în sat, spre a pune capăt chinului lor de a o căra de pe munte.

Din echipa filmului fac parte şi doi români: autorul decorului, Cristian Niculescu şi semnatara costumelor, Viorica Petrovici. Am dorit să cunoaştem şi opiniile lui Radu Mihăileanu, cineast de origine română stabilit în Franţa.

Reporter (Rep.).: Iniţial, dacă am înţeles eu bine, filmul avea alt titlu.

Radu Mihăileanu (R.M.): Da, se chema „L’eau à source”. Am preferat „La source des femmes” pentru că astfel are şi o trimitere metaforică.

Rep.: Aţi putea să ne spuneţi cum aţi ajuns la acest proiect ?

R.M.: Era o idee mai veche. Trebuia, iniţial, să fie realizat de o regizoare musulmană. Cum timpul trecea, mi s-a propus mie realizarea lui. Am acceptat cu două condiţii: întâi, să am posibilitatea de a mă documenta pe larg, la faţa locului, într-un sat, ca să cunosc mai bine oamenii şi obiceiurile, apoi am ţinut ca filmul să fie vorbit în arabă.

Rep.: Două determinări fireşti, explicabile. I-aţi imprimat povestirii un aer documentar.

R.M.: Da, era normal, spre a păstra autenticitatea locurilor şi a oamenilor. Am preferat araba pentru muzicalitatea deosebită a acestei limbi, dar şi pentru a imprima o anumită subiectivitate. Această subiectivitate a celuilalt, de care vorbim adesea. Pe de altă parte, era de dorit ca filmul să fie înţeles de cei cărora li se adresează.

Rep.: Cum se împacă realismul concret, imediat, al întâmplărilor, cu caracterul universal al temei?

R.M.: Ideea mi-a fost furnizată de realitate, de o întâmplare similară din Turcia, petrecută cu adevărat. Am dorit apoi să construiesc mai multe poveşti în jurul celei centrale, a refuzului femeilor de a se oferi bărbaţilor lor. Aici apare deschiderea universală. Este tema dragostei. Este, apoi, eterna dezbatere a locului femeii în Coran, care nu interzice, ci dimpotrivă, oferă o serie de drepturi femeilor. Mai este aspectul actual, de luat în seamă. În contextul „primăverii arabe”, revoluţiile din stradă se cuvine a fi privite ca având un antecedent. Sunt şi asemenea preliminarii, „revoluţiile de acasă”, cum sugerează şi filmul nostru. (va urma)