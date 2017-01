„Şi la acest nou film, colaborarea cu românii a mers foarte bine” (II)

Prezent în selecţia pentru Palme d’Or cu „La source des femmes”, Radu Mihăileanu ne-a oferit, şi de această dată, o poveste conectată la realităţi dintre cele mai disputate, legate de condiţia femeii în lumea arabă.

Reporter (Rep.).: Ne îndreptăm către o gramatică a revoluţiei feminine?

Radu Mihăileanu (R.M).: Femeile fac revoluţiile mai blânde, fără violenţa bărbaţilor. Este, în fond, vorba de o revoluţie a timpului. Astăzi, totul este prea rapid, timpul se accelerează. Oamenii nu mai au vreme de reflecţie. Ar trebui să facem uz de un fel de „savoir vivre”, asociat cu un altul, „savoir penser”. Ar trebui să ne întrebăm mai des ce suntem noi pe această planetă. Timpul ar trebui încetinit. Între altele, de aceea am şi introdus în film motivul, să-i spun, al celor o mie şi una de nopţi.

Rep.: Femeile parcurg, apoi relatează, o serie de incidente în hotărârea lor de nu se mai lăsa posedate de propriii soţi. Un personaj colectiv, raliat la o mentalitate, dar şi multe actriţe excelente în acest reuşit portret în evantai. Cum le-aţi găsit?

R.M.: Pe interpreta Leilei, Leila Bekhti, o cunoşteam din „Mauvaise foi”, filmul ei de debut. E la fel de proaspătă şi aici. Biyouna, interpreta pitorescului susţinător al revoltei femeilor, personajul intitulat hazliu „Vieux Fusil”, este un nume cunoscut, cântăreaţă şi actriţă.

Rep.: Am remarcat că v-a lăudat cu multă sinceritate modul de a lucra ca regizor.

R.M.: Eu ar trebui să le mulţumesc tuturor. Au fost excelenţi: de la palestinianul Saleh Bakri, pe care eu îl numesc „fratele meu”, la Mohamed Majd (Hussein), care, la el acasă, în Maroc, este un mare actor, un fel de Jean Louis Trintignant. Pe lângă el, eu sunt un biet regizor.

Rep.: A fost dificil să păstraţi pe toate planurile autenticitatea acelei lumi rurale, a unui sat arab izolat?

R.M.: Nu a fost mereu foarte uşor. Am avut însă colaboratori foarte apropiaţi, printre ei şi mai vechii mei prieteni, Viorica Petrovici şi Cristian Niculescu. Ei au făcut o muncă excelentă, de creaţie scenografică şi vestimentară. Am dorit să păstrăm aspectele mari ale arhitecturii locale, dar Cristian a venit cu unele idei de a înviora ocrul general, ca şi monocronia, dând o altă nuanţă, de pildă, ramelor de la ferestre. Decorul are şi o anumită tentă românească, prin simplitate. S-a realizat, în fapt, o sinteză a spaţiului maghrebian, cei doi documentându-se cu inspiraţie chiar în mediul unde se petrece acţiunea. Cât priveşte costumele, Viorica Petrovici, cu care am mai colaborat la toate cele patru filme de dinainte, a făcut o adevărată revoluţie a… culorii.