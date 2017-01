Şi l-am prins cu raţa liberală în gură!

După dramoletele personale trăite în PDL, unde a urcat până la gradul de preşedinte de partid, fiind, în cele din urmă, expulzat pe tuşă, Stelian Duţu a declarat că este scârbit de politică. De câte ori vorbea despre politică, la vremea respectivă, mima faţa celui obligat să înghită untură de peşte cu polonicul. Senzaţia de untură de peşte a fost amplificată şi de şuturile primite în fund de la foştii săi aliaţi din partid, care, când au prins de veste că dumnealui nu mai este lider, fiind retrogradat de noile găşti venite la putere, s-au repezit la jugulara lui cea sfântă. Abia atunci a înţeles domnia sa semnificaţia vorbelor de duh din popor. Pe cine nu laşi să moară, cum este cazul deputatului Zanfir Iorguş, nu te lasă să trăieşti! În conţinutul acestui proverb deosebit de incisiv poate fi introdus şi domnul Mitrana, primarul comunei 23 August, care, în campania pentru alegerile parlamentare, i-a întors un dos de labă, din punct de vedere politic, desigur, “independentului” Duţu. Practic, toţi primarii pesedişti care dezertaseră din PSD, folosindu-se de “cărăuşul” Duţu, pentru a ajunge la pomul lăudat din PDL, l-au trădat fără să clipească! În acel moment de grea cumpănă, Stelian Duţu s-a jurat că nu se mai întoarce în veci în politică… Dar, precum cazul celebrului Zdreanţă, cel cu ochii de faianţă, l-am prins cu raţa în gură! Una dolofană şi cu pene liberale. După apucăturile unui “maidanez politic”, specialistul PDL în buldogi şi alte rase canine, domnul Duţu s-a înfipt cu colţii săi de lapte în ceafa raţei liberale. Doar un naiv ar putea pune momentul cu pricina pe seama reacţiei generate de ceea ce numim noi dragoste la prima vedere. Sigur, diverşi analişti se vor grăbi să ne reamintească traseul aglomerat, cu multe halte şi staţii terminus, parcurs de Stelian Duţu, care poartă pe frunte însemnele mai multor organizaţii politice. Din acest punct de vedere, el poate fi perceput ca un mare “ iubăreţ” în politică, fiind cunoscute drapajele sale sub sigla mai multor partide. Din acest punct de vedere, stai şi te întrebi de ce a acceptat PNL să se lege la cap cu o problemă care nu-i aparţine! Nu mă îndoiesc că Stelian Duţu a revenit în politică sub impulsul unor obiective personale bine conturate. Rămâne de văzut ce s-a angajat să dea la schimb celor din PNL, pentru că este limpede că la mijloc e vorba de un troc politic. Mă gândesc că este posibil ca liberalii să mizeze pe Duţu la alegerile locale pentru Primăria Constanţa, cunoscută fiind criza lor de cadre. Sunt tentat să cred şi acum că înscrierea lui Duţu în PNL a fost rodul parşiv al unei diversiuni puse în scenă de anumite persoane de la centru, care intenţionau să răstoarne actuala configuraţie din fruntea organizaţiei judeţene. Paradoxal, manevra i-a servit de minune lui Gheorghe Dragomir, care s-a dovedit a fi o nucă mult prea tare pentru cei care au vrut să-l schimbe din funcţie. Chiar dacă nu este simpatizat la unison, foarte multe organizaţii l-au susţinut de teamă ca Duţu să nu producă o revoluţie în partid. Liberalii nu pot accepta să fie conduşi de un fost pedelist. Cel puţin atâta vreme cât Haşotti mai are un cuvânt de spus. În ceea ce îl priveşte pe Stelian Duţu, nu cred că va accepta să stea prea mult pe o poziţie oarecare în PNL. Să nu-mi spună mie că s-a înfăşurat în doctrina liberală de dragul politichiei! Nu spunea dumnealui că îi este scârbă de politică? Nu are, vorba aia, linişte Dănuţ Culeţu, veşnicul tânăr neliniştit din PNL Constanţa! Cât priveşte posibila sa candidatură la Primăria Constanţa, îi atrag atenţia că, la coadă, cu multe scăunele în faţă, se află Victor Manea.