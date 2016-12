Şi mai multă muzică, la B\'estfest Summer Camp

B\'estfest Summer Camp aduce o nouă scenă, la ediţia din acest an, dedicată în special show-urilor live în varianta unplugged. Astfel, scena „Jagermeister Rock” va găzdui, în fiecare zi a festivalului, concerte acustice susţinute de nume consacrate ale muzicii folk, rock şi alternative autohtone. B\'estfest Summer Camp se va desfăşura între 5 şi 7 iulie, în aer liber, la B\'estfest Park din Bucureşti-Tunari.

Potrivit organizatorilor, programul noii scene va începe, în fiecare zi de festival, în jurul orei 19.00, numele confirmate în cadrul „sesiunilor acustice\" fiind Ţapinarii, Les Elephants Bizarres, Omul cu Şobolani, pe 5 iulie, Loungerie II, Zob, Grimus, pe 6 iulie, Pistol cu Capse, Toulouse Lautrec şi Partizan, pe 7 iulie.

Scena „Jagermeister Rock Arena” îi va mai găzdui şi pe cei de la Gothic, Diamonds Are Forever, Breathelast, Roadkillsoda, Days of Confusion şi Perfect Zero For Infinity. Distracţia din fiecare seară se va prelungi până în zorii zilei, la B52 Afterparty.

Abonamentele valabile pe întreaga durată a celor trei zile de festival (150 de lei), biletele pentru o singură zi (70 de lei) şi voucherele de camping (20 lei) sunt disponibile în reţeaua magazinelor Diverta. (M.N.)