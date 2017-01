"Şi pe scenă, şi la catedră, sînt tot actor"

Absolventă a Facultăţii "Hyperion" - Secţia Actorie, Luciana Crudu, actriţă în cadrul Teatrului Naţional Constanţa, are un repertoriu bogat, de la roluri în spectacole pentru copii, pînă la teatre de revistă şi comedii muzicale. Publicul constănţean a urmărit-o atît în musicalul "Şatra", cît şi în comedia americană "Să spălăm copilul sau facem altul". În interviul acordat cotidianului "Telegraf", Luciana Crudu vorbeşte despre colaborarea cu regizorul american Vincent Masterpaul, dar şi despre secretele actoriei.

Reporter: Cum aţi descoperit actoria?

Luciana Crudu: Iubesc actoria şi îmi place această meserie, mai ales pentru că ţi se oferă ocazia de a trăi mai multe vieţi în acelaşi timp. Am constatat, cu timpul, că cel mai bine mă simt pe scenă. Nici măcar în viaţa de zi cu zi nu mă despart de actorie, pentru că eu prelucrez pe scenă orice întîmplare şi încerc să-mi imaginez cum ar fi raportată la o piesă de teatru. În şcoala generală, am avut un profesor care, la fel ca şi mine, iubea literatura, poezia şi teatrul şi, cu ajutorul lui, mi-am hotărît destinul.

Rep.: Care a fost primul dvs. rol?

L.C.: Încă din timpul Şcolii Populare de Artă din Piatra Neamţ, am jucat în diverse piese de teatru. Primul rol a fost cel al Vitoriei Lipan, din binecunoscuta operă literară "Baltagul", rol pe care l-am jucat şi în facultate. Îmi aduc aminte că eram foarte emoţionată, mai ales pentru că jucam în faţa rudelor şi a prietenilor. Cred că e mult mai simplu să joci în faţa unor necunoscuţi, decît pentru rude, cred că e acelaşi lucru cu perioada copilăriei, cînd părinţii îşi pun copii să recite poezii în faţa musafirilor. În perioada şcolii, am participat la diverse concursuri interşcolare şi, aproape de fiecare dată, m-am clasat pe locul I.

Rep.: Cum a început colaborarea cu Teatrul Naţional Constanţa?

L.C.: Am venit în anul 1989, la Constanţa, unde am absolvit Facultatea "Hyperion" - Secţia Actorie. Aici le-am avut colege pe Ileana Şipoteanu şi Mirela Pană. În urma unui concurs, am fost admisă la Teatrul "Fantasio", în cadrul căruia am jucat foarte multe spectacle pentru copii, dar şi teatre de revistă şi comedii muzicale. În prezent, sînt foarte mulţumită de schimbările făcute în conducerea teatrului, mă bucur că am lucrat cu regizorii americani Paul Bargetto şi Vincent Masterpaul, dar am lucrat şi cu directorul teatrului, regizoarea Beatrice Rancea, la spectacolele "Nunta" şi "Şatra". În musicalul "Şatra", am lucrat alături de fiica mea, Ecaterina, şi de elevii mei de la Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu". Repetiţiile de la acest spectacol au permis actorilor să se cunoască mai bine. Teatrul este o meserie colectivă, în care importantă este echipa.

Rep.: Cum a decurs colaborarea cu regizorul Vincent Masterpaul, cel care a pus în scenă spectacolul "Să spălăm copilul sau facem altul"?

L.C.: Cel mai mult mi-a plăcut de el ca persoană, pentru că discuta cu actorii, cu foarte mult calm şi lucra cu minuţiozitate fiecare replică, fiecare gest. Cred că toţi actorii au fost încîntaţi de colaborarea cu Masterpaul.

Rep.: Cum se îmbină meseria de profesor cu cea de actor?

L.C.: Foarte bine. La Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" lucrez cu copiii tot pe artă dramatică. Îi învăţ cum să organizeze un spectacol şcolar, concursuri artistice, evenimente festive şi carnavaluri. Şi pe scenă şi la catedră sînt tot actor. Asta ştiu să fac cel mai bine.

Rep.: Care sînt avantajele şi dezavantajele actoriei?

L.C.: Avantajele sînt acelea că rămîi tînăr mai multă vreme, pentru că trebuie să te îngrijeşti fizic şi să ai grijă de corpul tău. De asemenea, spectatorii te încarcă tot timpul cu energii pozitive şi, de multe ori, mi s-a întîmplat ca după un spectacol să plec acasă mult mai liniştită spiritual. Dacă faci această meserie cu sufletul, nu sînt dezavantaje.