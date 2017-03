Și primăriile scapă de amenzile subite

Noul proiect al legii prevenției va include și unitățile administrației publice locale (primării, prefecturi, consilii județene etc). Proiectul inițial prevedea doar protecția firmelor private față de rigorile controalelor. „Apreciez că introducerea unui capitol dedicat administrației locale este un lucru foarte bun, cu rezonanță pozitivă. Textul final al legii va avea o aplicabilitate cât mai largă, abordând problematica deosebit de complexă a controlului, atât din punctul de vedere al informării, cât și al prevenției“, a declarat ministrul Mediului de Afaceri, Alexandru Petrescu. Ce înseamnă prevenție? Simplu! „Agentul constatator nu va putea aplica amendă la prima constatare a unei contravenții. El va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta un plan de conformare, care va cuprinde aspectele ce trebuie remediate, precum și termenul-limită pentru intrarea în legalitate. După expirarea deadline-ului, are dreptul să reia controlul și, dacă agentul economic/administrația publică nu s-a conformat, poate aplica sancțiunile prevăzute în lege“, se arată în proiectul legii prevenției. De notat că un contribuabil poate beneficia de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă contravențională, într-un interval de trei ani. Desigur, sunt și fapte considerate grave, care pot fi taxate din prima (munca la negru, nerespectarea normelor de protecție a muncii etc).