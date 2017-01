Şi rezervele lui Arkas au învins pe Tirol!

Arkas Izmir şi Hypo Tirol Innsbruck au evoluat în primul meci disputat vineri după-amiază în Sala Sporturilor din Constanţa. A fost o partidă amicală, pentru că ambele formaţii îşi terminaseră jocurile din grupă, astfel că antrenorul turcilor, spaniolul Fernando Munoz Benitez, a trimis în teren o echipă foarte tînără, în care au evoluat ridicătorul Ceyhun Tendar (21 de ani), universalul Burutay Subaşi (18 ani, internaţional de juniori), centrul Hakan Polat (19 ani) şi extrema Kadir Cin (21 de ani). Iar tineretul lui Arkas a jucat fără complexe în faţa primei echipe a Tirolului, cîştigînd fără drept de apel primele două parţiale, cu 26-24 (după ce a condus cu 8-2, 13-6 şi 23-18) şi 25-19! Experienţa austriecilor şi-a spus cuvîntul în următoarele două seturi, adjudecate de Hypo cu 26-24 şi 25-21. Viitoarea adversară a Tomisului din primul tur al Cupei CEV nu a rezistat iureşului din tie-break al turcilor, care s-au impus în ultimul set cu 15-10 şi în meci cu 3-2. O înfrîngere egală cu un semnal de alarmă pentru antrenorul Stefan Chrtiansky, care mai are mult de lucru pentru a reface echipa după plecările lui Meggiolaro, Mellitzer şi Skoric. Reamintim că Tomis şi Tirol vor juca în Cupa CEV pe 5 noiembrie, la Constanţa, şi pe 12 noiembrie, la Innsbruck. „Am început foarte prost meciul, datorită preluării slabe. Am revenit apoi, dar în tie-break am făcut nişte erori inexplicabile. Turneul a fost optim pentru actuala perioadă de pregătire şi pentru asta am venit aici, ca să întîlnim formaţii puternice. Cred că în două luni putem schimba faţa echipei şi să fim gata pentru meciurile cu Tomis din Cupa CEV”, a declarat după meci antrenorul formaţiei austriece, Stefan Chrtiansky.

Au evoluat - Arkas (antrenor: Fernando Munoz Benitez): Ceyhun - Burutay, Hakan, Gokhan, Kadir, Bulent şi libero Şahin (a mai jucat: Mustafa); Hypo Tirol (antrenor: Stefan Chrtiansky): Carletti - Costa Da Silva, Găvan, Joscak, Mozer, Stefan Chrtiansky jr. şi libero Laure (au mai jucat: Weber, Douglas şi Knezevic). Au arbitrat: Nicolae Stan (Bucureşti) şi Lucian Vlad (Constanţa).