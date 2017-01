Şi totuşi Armstrong s-a dopat!

Doi foşti coechipieri ai americanului Lance Armstong au recunoscut că au consumat eritropoietină (EPO) în timpul pregătirii pentru ediţia din 1999 a Turului Franţei, însă au precizat că nu l-au văzut niciodată pe fostul campion utilizînd vreo substanţă interzisă. Potrivit ediţiei de marţi a cotidianului "New York Times", Frankie Andreu, fost coechipier cu Armstrong la US Postal, şi un alt component al echipei americane care a dorit să-şi păstreze anonimatul, au recunoscut că au încălcat regulamentul antidoping. Niciunul dintre cei doi nu a fost testat în acea perioadă, iar ambii au pus la îndoială fiabilitatea testelor negative din acel an. În august 2005, cotidianul "L'Equipe" a dezvăluit că urme de EPO au fost descoperite în eşantioanele de urină prelevate de la Armstrong în 1999 şi analizate retroactiv. Totuşi, sportivul american a negat că s-ar fi dopat. Pe de altă parte, "Le Monde" şi "L'Equipe Magazine" au publicat, în luna iunie 2006, mărturia soţiei lui Frankie Andreu, Betsy, potrivit căreia în octombrie 1999 Armstrong a mărturisit unui medic, în timp ce se afla şi ea de faţă, că a consumat EPO, testosteron şi hormoni de creştere. Frankie Andreu ar fi declarat acelaşi lucru în timpul procesului dintre Armstrong şi firma cu care acesta a încheiat o poliţă de asigurare. Betsy Andreu a mai spus că Armstrong le-ar fi propus coechipierilor săi să se dopeze. "Soţul meu nu a utilizat EPO pentru el însuşi, pentru că rolul său în echipă nu era important. El a făcut-o pentru Lance", a spus soţia lui Frankie Andreu. Andreu a mărturisit, de asemenea, că a început să se dopeze în 1995, cînd era coechipier cu Armstrong la Motorola, deoarece unii sportivi simţeau că nu mai pot rivaliza mult timp cu rutierii din Europa, despre care se spunea că se dopează cu EPO.