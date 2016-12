Şi totuşi, candidează!

10:07:37 / 20 Martie 2014

un actor , latrau la tv. alceva nimic

ori ce politician . poate stringe semnaturi .si propune legi in parlament pt. bunastarea tari si populatiei..pe cind hahalerele din politica fac legi pt. ei si acoliti lor fac zid in jurul lor cind vine justitia , niste porci...pina si banditul Basescu .a demolat constructiile abuzive din bucuresti , a facut proiecte cind era primar ,apoi a propus 300 hptioparlamentari o singura camera ,in timpul guvernari boc sa legat de pensiile nesimtite ,din justitie,armata ,si falsilor revolutionari.....dar mafia e f. mare in politica ..