Şi totuşi, merge!

„Sistemul energetic românesc a fost violat pe toate părţile în ultimii 20 de ani, dar este încă în funcţiune“, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Carmen Neagu. „Deschiderea pieţei şi interconectarea ei cu regiunea se vor face. Până la urmă, sistemul a fost făcut de nişte specialişti şi, în ciuda violului din ultimii 20 de ani, încă funcţionează, iar România nu a trecut prin niciun black-out (pană de curent - n.r.). Ba chiar am ajutat şi ţările vecine în situaţii dificile“, a spus Neagu la o conferinţă pe teme energetice. Prezent la acelaşi eveniment, avocatul Valentin Mircea, de la firma Mircea şi Asociaţii, a punctat că „România are o supracapacitate de producţie a energiei, care este însă iluzorie, pentru că, în mare parte, unităţile sunt învechite“. În opinia sa, statul are un parti-pris faţă de companiile energetice pe care le controlează, deşi ar trebui să se comporte în mod egal cu toţi jucătorii din piaţă: „În plus, mişcările bruşte, precum introducerea taxei pe stâlp, ar trebui evitate sau măcar planificate mai bine. Dacă lucrurile nu se fac la modul cel mai serios, vom vorbi cât de curând despre industrie de lumânări, nu de energie. Şi, în trei-cinci ani, poate ajungem şi la un black-out“.