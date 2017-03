Și totuși, România a câștigat Rugby Europe Championship 2017!

Naționala de rugby a României a fost desemnată câștigătoare a Rugby Europe Championship 2017 (fosta Cupă Europeană a Națiunilor), după ce forul continental, Rugby Europe, declarase inițial învingătoare formația Georgiei. Reamintim că duminică, la București, „Stejarii” obținuseră victoria cu 8-7 în fața „Lelos”, însă oaspeții au primit trofeul cuvenit câștigătorilor competiției, în vechiul regulament fiind precizat că primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte este esaverajul (punctaverajul) general.

Imediat după meci, oficialii Rugby Europe au declarat Georgia câştigătoare a competiţiei, ca apoi să revină şi să precizeze că a fost o greşeală tehnică, atribuind trofeul României. În plus, Rugby Europe a postat pe site-ul său un comunicat de presă care lămureşte această situaţie: „În urma victoriei României de la Bucureşti, clasamentul de pe site s-a actualizat automat, făcându-se o greşeală tehnică cu consecinţe uriaşe - trofeul a fost oferit Georgiei la stadion. Noile reguli ale competiţiei spun că, dacă două sau mai multe echipe au acelaşi număr de puncte, cea mai bine clasată va fi echipa care are cele mai multe puncte marcate în meciurile directe, iar cum competiţia s-a desfăşurat într-o singură manşă, echipa cea mai bine clasată este cea care a câştigat meciul direct. Deci România a fost anunţată oficial „Campioană 2017” datorită victoriei împotriva Georgiei”.

De asemenea, Rugby Europe îşi cere scuze fanilor, jucătorilor şi celor două ţări din cauza confuziei făcute în clasament şi în momentul decernării trofeului. România câştigă astfel, după şapte ani, atât trofeul Rugby Europe Championship, cât şi Cupa Antim Ivireanul.

„A fost un meci greu, în prima repriză am avut mai multe ocazii de a marca, le-am ratat însă. Este important că am reuşit această victorie, este o victorie de moral care înseamnă foarte mult pentru noi. Cred că astăzi diferenţa a făcut-o dăruirea noastră, ne-am dorit foarte mult această victorie pentru că am avut nişte coşmaruri cu cei din Georgia, pentru că de fiecare dată ne-au bătut. Cred că am câştigat cu inima şi cu sufletul acest meci. Ultima impresie contează, am început mai greu această competiţie, însă mă bucur că am reuşit să o terminăm cu o victorie pe care o aşteptăm de foarte mult timp. Sunt fericit!”, a declarat mijlocașul Florin Vlaicu.

„A fost un meci foarte greu, ne bucurăm că s-a terminat cu bine. A fost o victorie muncită, pe care am meritat-o, suntem bucuroşi că am bătut Georgia. Le mulţumim tuturor oamenilor care au venit şi ne-au susţinut. În prima linie lupta a fost grea, pentru că ei au avut o linie experimentată, care joacă la echipe de top din Europa, mă bucur că le-am făcut faţă şi s-a terminat cu bine. A fost un meci greu, mă bucur că am reuşit să câştigăm, pentru mine este cel mai important meci pe care l-am jucat pentru România”, a spus pilierul Alexandru Ţăruş.

În clasamentul final din REC 2017, România a terminat prima, cu 19 puncte, fiind urmată de Georgia, tot cu 19 puncte (tricolorii sunt avantajați de victoria directă obținută duminică), Spania 13 puncte, Rusia 9 puncte, Germania 8 puncte și Belgia 2 puncte. Belgia a retrogradat în cea de-a doua grupă valorică a REC, de unde va reveni în primul eșalon, foarte probabil, Portugalia.

Reamintim că naţionala antrenată de Lynn Howells se poate califica la Cupa Mondială din 2019 în urma rezultatelor pe care le va obţine în sezonul 2017-2018, cumulat, astfel:

- dacă ocupă primul loc în Rugby Europe Championship 2017-2018

- dacă se clasează pe locul 2 în Rugby Europe Championship 2017-2018, după Georgia, calificată deja la Cupa Mondială din 2019

- dacă se clasează după echipa calificată direct şi se impune în barajul cu ocupanta locului 3 în Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa şi Tonga)

- dacă se impune în turneul de recalificare la care vor mai participa o echipă din America, una din Africa şi una din Asia + Oceania.

Actualul avans în clasament față de Spania, Rusia și Germania, precum și valoarea indiscutabilă a „Stejarilor” fac ca România să fie 99% calificată la Cupa Mondială din Japonia, ca ocupantă a unuia dintre primele două locuri în clasamentul cumulat pe doi ani, alături de Georgia, formație calificată direct la Cupa Mondială din 2019 în urma rezultatelor înregistrate la Cupa Mondială din 2015.

