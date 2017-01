Şi victorii şi înfrîngeri pentru constănţence la CE de tenis de masă

Ieri s-au disputat în Slovacia, la Bratislava, primele partide din probele individuale din cadrul ediţiei a 50-a a Campionatelor Europene de tenis de masă, competiţie rezervată cadetelor, cadeţilor, junioarelor şi juniorilor. În întrecerea cadetelor, Cristina Hîrîci, de la LPS CSS Farul Constanţa, s-a impus în turul al treilea, cu scorul de 4-0 (4, 7, 8, 9) în confruntarea cu franţuzoaica Laura Gasnier. Hîrîci va susţine astăzi trei partide - la dublu mixt, împreună cu englezul Gavin Evans - de la ora 12.00, la dublu, împreună cu Bernadette Szocs - de la ora 13.30, şi la simplu - de la ora 18.30. În întrecerea junioarelor, cele patru sportive de la LPS CSS Farul Constanţa, Eliza Samara, Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ana Maria Sebe, vicecampioane europene cu echipa României, au înregistrat, ieri, următoarele rezultate - la simplu: Eliza Samara - 4-0 (3, 7, 9, 3) cu Ludmila Dmitrieva (Estonia); Irina Hoza - 4-2 (6, 4, 9, -13, -4, 7) cu Simona Lazarcikova (Slovacia); Ioana Ghemeş - 4-2 (4, 9, -8, 6, -6, 10) cu Anna Zak (Polonia); Ana Maria Sebe - 4-1 (5, 7, -7, 9. 1) cu olandeza Nicky Zetsen şi 0-4 (-5, -9, -9, -7) cu Gabriella Vinci (Belgia). A cincea junioară din România, Andreea Dospina, a cîştigat meciul de ieri, 4-2 (-6, 5, -7, 9, 5, 9) cu Manca Fajmut (Slovenia).

Programul de astăzi al junioarelor - la simplu: Eliza Samara - cu Egle Stuckyte (Lituania), ora 19.10, Irina Hoza - cu Hana Matelova (Cehia), ora 19.10, Ioana Ghemeş - cu Alexa Szvizacs, ora 19.10, Andreea Dospina - cu R Stahr (Germania), ora 19.10; la dublu: Eliza Samara - Ekaterina Kolodyaznaya (Rusia) vs. Ieva Venslaviciute - Egle Stuckyte (Lituania), ora 11.30; Irina Hoza - Andreea Dospina vs. Robin Moret - Davina Stalder (Elveţia), ora 12.00; Ioana Ghemeş - Ana Maris Sebe vs. Pernille Agerholm - Kimmie Sorensen (Danemarca), ora 12.00.

La dublu mixt, sportivii români au susţinut aseară, după închiderea ediţiei, primele jocuri.