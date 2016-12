Şi-a ars o operă în semn de protest

Artistul Dan Sprînceană, stabilit în Franţa, care sculptează în trunchiuri de arbori căzuţi în timpul furtunii din 1999 în parcul Saint-Cloud din Paris, şi-a ars, sâmbătă, o operă în semn de protest faţă de decizia instanţei de expulzare a acestuia din zona parcului. Refugiatul politic român, naturalizat în Franţa, şi-a tăiat, mai întâi, bucăţi din sculptura sa în lemn, numită „Paznicii templelor” şi le-a împărţit mai multor persoane, printre care prieteni şi artişti. „Astăzi este o zi simbolică. Este cea de-a zecea aniversare a marii furtuni din 1999 şi această operă este prima pe care am realizat-o aici”, a spus Dan Sprînceană, care şi-a început proiectul în 2002.

O ordonanţă a Tribunalului Administrativ din Versailles, însă, îi impune artistului să părăsească parcul Saint-Cloud şi operele realizate acolo până în 3 ianuarie 2010. Magistraţii au arătat că direcţiunea parcului i-a permis sculptorului să se instaleze acolo fără să semneze un acord scris. „După furtună, am convins direcţiunea parcului că putem face ceva cu acei arbori. Apoi am făcut expoziţii, am adus studenţi străini de la şcolile de artă. Acum aş vrea să creez o structură de creaţie artistică şi să organizăm expoziţii în fiecare an. Însă, direcţiunea nu vrea să înţeleagă şi m-a obligat, fără motiv, să plec”, a mai spus Dan Sprînceană.