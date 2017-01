Şi-a băgat mama în spital

O femeie de 80 de ani a ajuns cu mîna ruptă şi plină de vînătăi la spital, după ce a fost bătută de fiul ei. Ghelnazie Becmanbec are 80 de ani şi locuieşte în municipiul Constanţa, într-un apartament de pe str. Dunării, bloc MG7, din cartierul Abator. Femeia are trei băieţi, unul locuieşte cu ea, un altul cu familia pe care şi-a întemeiat-o, iar al treilea, căruia îi aparţine de fapt apartamentul, este închis de cîţiva ani la Poarta Albă. Singurul venit al femeii este o pensie de urmaş care valorează vreun milion de lei, dar din care nu s-a ales niciodată cu nimic întrucît toţi banii se duc pe băutura lui Gediz, fiul în vîrstă de 45 de ani, care locuieşte cu ea. Acesta nu munceşte, dar în schimb bea peste măsură, agresîndu-şi din cînd în cînd mama. Ultima bătaie cruntă pe care i-a aplicat-o mamei lui a avut loc duminică seara. Toată ziua a băut, iar spre seară s-a întors acasă, tot cu chef de băut, însă. Pentru că bătrîna nu mai avea de unde să-i dea bani, el a început s-o lovească cu pumnii şi picioarele. Speriată de reacţia fiului, care nu era la prima ispravă de acest gen, femeia a fugit la sora ei care locuia în cartierul CET. După ce a ajuns la locuinţa acesteia, bătrîna a leşinat. Sora sa a chemat imediat o ambulanţă care a transportat-o pe femeie la Spitalul Clinic Judeţean. În urma bătăii primite, bătrîna s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral acut închis, cu o mîna ruptă, precum şi cu numeroase vînătăi pe întregul corp. Chiar dacă starea femeii se ameliorează, iar medicii se declară optimişti, bătrîna este speriată că va trebui să se întoarcă să locuiască cu fiul bătăuş. „Nu mai vreau să locuiesc cu el, nu munceşte, toţi banii îi bea, iar pe mine mă bate. Cînd nu are bani, i-a lucruri din casă pentru a le vinde ca să-şi cumpere băutură. Pînă acum am mai ajuns la spital de trei ori. De fiecare dată am depus plîngere la poliţie împotriva lui, şi de fiecare dată a fost amendat, dar nimic mai mult”, a spus plîngînd Ghelnazie Becmanbec.