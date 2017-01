Şi-a bătut elevii care voiau să mănînce

Un profesor din New Delhi a fost arestat pentru că a lovit zece elevi care i-au spus că vor să primească micul dejun la care aveau dreptul. Miercuri, într-o şcoală publică din estul New Delhi, un profesor a lovit de mai multe ori în cap elevi de 8 ani, folosind piciorul unei mese plin de cuie, potrivit publicaţiei ”Mail Today”, care a publicat o fotografie cu elevii bătuţi, bandajaţi la cap. ”Noi am cerut să mîncăm pentru că ne era foame. Atunci, profesorul a venit în spatele nostru, fără să spună nimic şi ne-a lovit în cap”, a explicat Ashish Kumar, unul dintre elevii bătuţi. Copiii au fost spitalizaţi, iar profesorul lor a fost reţinut de poliţie, după ce părinţii au făcut presiuni. Potrivit poliţiştilor, ”profesorul ar fi vrut să disciplineze elevii care reclamau zgomotos un fapt nesemnificativ”. Băieţii tocmai dăduseră examenul de engleză şi se plîngeau că mîncarea pe care trebuie să o primească gratuit, oferită elevilor în şcolile publice, nu a fost livrată.