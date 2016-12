Şi-a denunţat concubina ca să scape de închisoare

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, ultimii martori în procesul lui Carani Mehmet, de 32 ani, din localitatea constănţeană Adamclisi, judecat pentru că şi-a înjunghiat mortal tovarăşul de pahar, Ion Vlad, de 51 ani, din comuna Tortomanu. Concubina lui Mehmet, Leila Şaban, a venit în faţa instanţei cu copilul de câteva luni în braţe, şi a dat declaraţie împotriva bărbatului. „Am văzut când Mehmet l-a lovit pe Vlad de două ori cu cuţitul şi atunci m-am speriat şi am fugit. Ştiu că se certau din cauza unui televizor găsit la gunoi şi bărbatul meu era nervos!”, a spus Leila Şaban. Ultima martoră audiată, Doina Bourel, a afirmat că i-a observat pe Mehmet şi Vlad certându-se lângă tomberoanele de gunoi, iar Mehmet l-a ameninţat pe Vlad că „tot îl face el”. Femeia a ţinut să precizeze că nu a văzut cine l-a înjunghiat pe Vlad, ci doar ştia că se ciondăneau pentru un televizor. Auzind declaraţia concubinei lui, Carani Mehmet a cerut voie să dea o nouă declaraţie. „Soţia mea s-a măritat cu alt bărbat, Izma Ismail şi azi spun că eu sunt nevinovat şi că adevăraţii făptaşi sunt Ismail şi cu Leila Şaban. Ismail l-a ţinut pe Vlad şi ea l-a lovit cu cuţitul, iar a doua zi Leila Şaban mi-a spus că s-au certat din cauza unor haine. Nu am vrut să o denunţ până acum pe femeia mea pentru că am copii cu ea, dar acum nu mai vreau să o protejez!”, a susţinut Carani Mehmet. Instanţa se va pronunţa pe 5 februarie.