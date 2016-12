Şi-a incendiat casa după un scandal conjugal

Un bărbat de 45 de ani, din oraşul Negru Vodă, a fost transportat, joi dimineaţă, cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după ce şi-a incendiat casa şi a suferit arsuri grave. Oamenii legii spun că I.C., de 45 de ani, s-a certat, miercuri seară, cu soţia sa, după ce a consumat băuturi alcoolice. Hotărâtă să nu mai tolereze scandalurile provocate de bărbat din cauza geloziei şi nici loviturile acestuia, spun anchetatorii, femeia a ales să-l părăsească. După ce a fost audiată de poliţişti în legătură cu întregul incident, femeia s-a întors la domiciliu, şi-a făcut bagajele şi a plecat. A doua zi, spun poliţiştii din localitate, în jurul orei 8.30, furios că a fost părăsit, bărbatul şi-a incendiat locuinţa. Autorităţile spun că omul a dat mai întâi foc patului din dormitor, după care flăcările s-au extins şi în celelalte camere, mistuind totul în calea lor. În momentul în care a realizat ce se întâmplă şi ce a făcut, bărbatul a încercat să stingă incendiul pe care chiar el îl provocase, dar nu a făcut nimic altceva decât să se rănească. Proprietarul casei s-a ales cu arsuri pe mai multe zone ale corpului şi a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Pompierii militari, chemaţi de vecini prin linia unică 112, au reuşit să stingă focul, nu înainte, însă, ca flăcările să distrugă aproape toate bunurile din imobil. „Am sărit şi noi în ajutor în momentul în care am văzut fumul şi ne-am dat seama că a izbucnit un incendiu, dar am reuşit să scoatem din casă doar o canapea. Pompierii au venit şi au reuşit să stingă focul înainte ca toată locuinţa să se facă scrum, însă interiorul a ars. Am înţeles că totul s-a întâmplat din cauza unor neînţelegeri în familie”, a declarat Georgeta Mariniuc, una dintre vecinele piromanului.