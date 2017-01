Şi-a incendiat casa pentru a cincea oară

Un bărbat în vîrstă de 46 de ani, din localitatea Tuzla, şi-a băgat vecinii în sperieţi ieri după-amiază, după ce şi-a dat foc la propria locuinţă. Potrivit anchetatorilor, individul a mototolit mai multe ziare, le-a îndesat sub patul din dormitorul locuinţei, după care le-a dat foc cu o brichetă şi a ieşit senin pe poartă, plecînd să se plimbe prin sat, ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat. O vecină care a văzut flăcările a sunat la 112 pentru a chema pompierii. „Am văzut flacăra şi am ieşit în stradă cu copiii. I-am zis că-i arde casa şi l-am întrebat unde pleacă, iar el mi-a răspuns că nu-i pasă. E instabil psihic. Să vedem de data asta cît l-or ţine la spital, că nu mai suport să trec prin aşa ceva”, a declarat Luminiţa Vlăduceanu, vecina piromanului. Pompierii militari din cadrul Staţiei Tuzla, care au intervenit cu două autospeciale, s-au luptat cu flăcările timp de aprox. 35 de minute, reuşind, în cele din urmă, să stingă focul, care s-ar fi putut extinde la alte clădiri aflate în curtea lui Călin Calafor. Flăcările au pîrjolit două camere şi un hol şi au făcut scrum toate piesele de mobilier aflate în aceste încăperi. Au mai ars aprox. 80 de metri pătraţi din acoperişul casei. Piromanul a fost găsit de lucrătorii postului de poliţie Tuzla, hoinărind pe străzile comunei. „Există nişte vorbe care spun că pe suprafaţa pămîntului umblă dracul. El te îndeamnă să loveşti cu cuţitul, să-ţi omori copiii sau soţia. Am dat foc la casă, pentru că nu mă pot odihni noaptea din cauza căldurii. Trebuie să o iau pe stradă de nebun, să merg pînă pe malul apei şi să mă spăl ca să mă răcoresc. M-am săturat. Nu e prima dată cînd fac aşa ceva. Nu-mi pare rău, pentru că faptul e consumat”, ne-a declarat Călin Calafor. Poliţiştii spun că este pentru a cincea oară cînd Călin Calafor comite un astfel de gest, el fiind internat în mai multe rînduri în Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare, acolo unde a fost escortat şi ieri, de oamenii legii. Bărbatul este cercetat sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de distrugere.