Şi-a încheiat socotelile cu viaţa

Autorităţile constănţene au intrat în alertă, vineri dimineaţă, după ce un bărbat a sunat la 112 şi a precizat că sub podul din Km 4-5 se află un cadavru. Un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Constanţa a intervenit la adresa respectivă, împreună cu o echipă de criminalişti, dar şi un echipaj SMURD. „În timp ce mă duceam către serviciu, am văzut un bărbat întins pe asfalt. M-am dus lângă el şi am văzut că e mort. Am sunat la 112, am anunţat poliţia şi am solicitat şi o ambulanţă. Nu ştiu ce s-a întâmpla cu el. Este posibil să fi fost lovit de o maşină şi şoferul l-a abandonat acolo sau poate s-a aruncat de pe pod”, a declarat Iulian Dumitrescu, cel care l-a găsit pe bărbat. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a îl readuce la viaţă şi au fost nevoiţi să constate decesul. Oamenii legii au găsit asupra bărbatului actele de identitate şi au stabilit că victima este din Constanţa şi are 69 de ani. Lângă cadavru, poliţiştii au găsit o pungă în care erau mai multe bunuri, printre care 20 de lei şi o sticlă de alcool sanitar, în care s-a stabilit că a fost cafea. Totodată, pe şosea, anchetatorii au găsit un ceas, un pix şi o pereche de ochelari.

MOARTE VIOLENTĂ Anchetatorii au luat în calcul toate variantele prin care a survenit moartea bărbatului, motiv pentru care la locul respectiv a ajuns şi un echipaj din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa. Oamenii legii au reuşit să dea şi de familia victimei, care a ajuns într-un suflet. Rudele au precizat că bărbatul a plecat de acasă în cursul zilei de joi şi de atunci nu l-au mai văzut. La finalul cercetărilor, trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului. În urma autopsiei, legiştii au stabilit că moartea victimei a fost violentă. „Moartea s-a produs prin hemoragie meningo-cerebrală şi rupturi viscerale multiple, consecutive unui traumatism meningo-cerebral, toracic şi abdominal. Leziunile traumatice constatate s-au putut produce prin precipitare”, se arată în certificatul medico-legal. De asemenea, legiştii au stabilit că acesta era mort de aproximativ şase sau şapte ore. Potrivit unor surse, bărbatul era un împătimit al jocurilor de noroc, iar joi dimineaţă acesta luase pensia. Anchetatorii nu exclud varianta ca bărbatul să se fi sinucis după ce a pierdut toţi banii la „păcănele“.