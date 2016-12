Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă, luni seară, când un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că şi-a înjunghiat concubina. Apelul a fost dat în jurul orei 19.00, în localitatea constănţeană Amzacea. Un echipaj de poliţie, dar şi o ambulanţă s-au deplasat în scurt timp la adresa respectivă. Femeia de 36 de ani a fost găsită într-o baltă de sânge, dar conştientă şi cooperantă, conform medicilor. În timp ce victima era transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, agresorul, Ionel Trandafir, de 35 de ani, se afla la sediul Postului de Poliţie Amzacea pentru audieri. În timpul audierii, oamenii legii au aflat că cei doi concubini sunt din Medgidia şi locuiesc în Amzacea de câteva luni. Femeia are o fiică de 13 ani dintr-o altă relaţie, iar împreună cu Trandafir are trei copii. Casa în care locuiau cei şase aparţine surorii femeii, dar, de curând, ruda a vândut-o, motiv pentru care concubinii şi copiii lor trebuiau să părăsească imobilul. După căutări, ei au găsit o locuinţă în Valea Dacilor, unde femeia plecase, luni, ca să facă ordine pentru a se putea muta. Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi enervat în momentul în care a ajuns acasă şi a văzut că nu are mâncare, însă mai grav, nu avea bani de ţigări. Acesta le-a spus poliţiştilor că, în ziua respectivă, a adunat fier vechi pe care l-a dus la un centru de colectare, însă nu a reuşit să câştige decât şapte lei, bani cu care a cumpărat mâncare. În momentul în care s-a întors de la Valea Dacilor, a început scandalul.

ACUZAŢII Bărbatul i-a dat doi pumni în ceafă concubinei, după care a luat un cuţit şi a înjunghiat-o în zona omoplatului drept. În urma expertizei medico-legale la care a fost supusă, specialiştii au stabilit că femeia necesită 15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite, dar şi că viaţa i-a fost pusă în pericol din cauza pneumotoraxului suferit. Aflată pe patul de spital din cauza concubinului, femeia le-a spus poliţiştilor că nu vrea să depună plângere împotriva bărbatului. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În urma audierilor, anchetatorii l-au reţinut pe Ionel Trandafir pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor, iar în cursul zilei de astăzi acesta va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.