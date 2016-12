Şi-a lăsat prietenul să moară de teamă şi de… ruşine

14:02:38 / 21 Ianuarie 2014

si in port s-au facut angajari

ANGAJATI 15 OAMENI TAIETORI DE FRUNZE LA CAINI CU SALARIU DE 40-42 MIL LEI VECHI, FARA SA SCOATA POSTURILE LA CONCURS, DAR PT PROSTIME LA ANGAJARE POSTURILE ERAU BLOCATE, AM FOST SAPTAMANA TRECUTA SI ASA MI-AU SPUS...., UNUL DIN TIPI ANGAJATI NU MAI MUNCEA DE 3ANI PE NICAIERI SI ERA MEMBRU PSD LA TINERET PRIETEN CU CEI DIN PRIMARIE, L-AU ANGAJAT LA UZINA ELECTRICA CU SALARIU DE 40 MILIOANE SI VINE LA ORA 9 LA MUNCA SI FREACA MENTA TOATA ZIUA, PE CORUPTII ACESTEA II VERIFICA CINEVA SAU DACA AI SPATE LA MAZARE SI GUVERN TAI SI SPANZURI DUPA CUM VREA MUSCHIUL TAU?????????PE O TIPA MARE ARHITECTA AU ANGAJATO CU 42MIL LEI, MEMBRA DE VALOARE IN PSD-TINERET SI MULTI ALTI, ZIARUL REPLICA A SCRIS ACUM CATEVA ZILE DESPRE ACEST LUCRU, IAR DIRECTORUL COMERCIAL A MENTIONAT CA MAI ARE DOUA POSTURI LIBERE...., OARE PT CINE LE TINE? SI DE CE NU SUNT SCOASE LA CONCURS? VOI CHIAR VA BATETI JOC DE NOI????????????