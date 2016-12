Şi-a luat copilul în braţe şi s-a aruncat de la etajul nouă

GEST INCREDIBIL. Caz cutremurător în cartierul Tomis III din Constanţa! Un cetăţean italian, în vârstă de 58 de ani, şi-a lovit aseară concubina cu un cuţit, după care şi-a luat copilul de un an şi nouă luni în braţe şi s-a aruncat cu el de la etajul nouă al blocului în care locuia. Giuseppe Finocchiaro s-a prăbuşit de la aproape 30 de metri înălţime, pe peluza din faţa blocului T10, situat pe bulevardul Tomis. În urma impactului cu solul, bărbatul a murit pe loc, în vreme ce fiul său a suferit răni grave. Micuţul a fost transportat, în stare critică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Felicia Tiron, de 35 de ani, concubina cetăţeanului italian, înjunghiată de acesta în zona şoldului, a ajuns, la rândul ei, în urgenţa unităţii sanitare. Medicii au anunţat aseară că starea copilului a fost stabilizată. „A fost o minune faptul că acest copil a supravieţuit. Datorită efortului extraordinar depus de cadrele medicale, viaţa micuţului a fost salvată. Copilul se afla în stare gravă în momentul în care a fost adus în urgenţă. Acesta prezenta un traumatism cranian, o fractură de mandibulă şi leziuni la nivelul plămânului. Este, însă, o minune faptul că nu a suferit răni mai grave”, a declarat aseară dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa.

„SALVAŢI-MI COPILUL!” Vecinii au povestit scenele terifiante la care au asistat aseară. „Am auzit zgomot din apartamentul lor: vaze sparte, mobilă răsturnată, semn că el o urmărea pe ea prin casă. S-au certat toată ziua, începând de dimineaţă, dar spre seară, el a devenit foarte violent. Am tot auzit aceste bufnituri şi mi-am dat seama că ceva se întâmplă, dar nu am îndrăznit să cobor. La un moment dat, ea a ţipat foarte tare, a deschis uşa locuinţei şi a ieşit pe hol strigând: „Ajutaţi-mă! Salvaţi-mi copilul! Vrea să-mi omoare copilul”. Atunci, am ieşit din casă şi am văzut-o pe ea, pe hol, plină de sânge. Am sunat imediat la 112”, a declarat o martoră. Oamenii spun că, între timp, Giuseppe Finocchiaro se baricadase în apartament. Au încercat să forţeze uşa locuinţei pentru a afla ce se întâmplă înăuntru, dar nu au mai putut face nimic pentru a opri gestul incredibil al bărbatului... „A fost un moment de nebunie din partea lui. Pur şi simplu şi-a pierdut controlul. Nu era violent de obicei, a fost o relaţie frumoasă totuşi. Dar de când a pierdut o sumă de bani, parcă i-a luat Dumnezeu minţile!”, a declarat Felicia Tiron, la scurt timp după ce a fost adusă în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa.

PROBLEME FINANCIARE. Anchetatorii încearcă acum să afle ce a provocat această tragedie. Vecinii celor doi spun că aceştia se certau tot mai des în ultima perioadă, din cauza problemelor financiare pe care le aveau. „El deţinea o firmă de transport. Avea tiruri. Am înţeles că a împrumutat nişte bani pentru a-şi dezvolta afacerea şi că acum nu mai avea de unde să-i dea înapoi. Se pare că avea de gând să vândă casa pentru a-şi achita o parte din datorii”, a declarat unul dintre vecinii celor doi. „El avea de gând să vândă apartamentul şi să o ia pe Felicia în Italia, dar ea nu era de acord. Oricum, îţi dădeai seama că el a venit din Italia după ţipetele care se auzeau din casa lor. Făcea mereu scandal”, a povestit una dintre prietenele Feliciei Tiron. Oamenii legii mai au, însă, şi alte ipoteze. „Este posibil ca din cauza geloziei să se fi întâmplat această tragedie, mai ales dacă luăm în considerare diferenţa de vârstă dintre cei doi”, a declarat cms. şef Dumitru Catană, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Oamenii legii au ridicat aseară din apartamentul celor doi cuţitul folosit de Giuseppe Finocchiaro pentru a-şi înjunghia concubina. Anchetatorii au mai descoperit în locuinţa acestora mai multe medicamente prescrise, în general, persoanelor cu probleme neuropsihice. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.