Şi-a omorât prietenul în accident rutier şi a scăpat de închisoare

Florin Giangă, de 33 ani, din satul constănţean Ivrinezu Mic, a fost condamnat, vineri, de Judecătoria Medgidia, la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru că s-a răsturnat cu maşina şi a fugit de la locul accidentului, lăsîndu-şi prietenul mort pe marginea şoselei. În plus, el are un termen de încercare de trei ani şi patru luni, perioadă în care nu are voie să încalce legea dacă nu vrea să fie încarcerat. Tânărul a fost judecat, în libertate, pentru conducere fără permis, ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în seara de 17 decembrie 2008, Giangă a condus autoturismul marca Dacia 1310, înmatriculat cu numărul CT04LSY, pe drumul care leagă localităţile constănţeane Cochirleni şi Cernavodă şi, ajuns într-o curbă periculoasă, din cauza vitezei, a carosabilului umed şi a lipsei de experienţă în conducere, şoferul a pierdut controlul maşinii, care s-a rostogolit de mai multe ori şi s-a oprit într-un şanţ. Fără să îl intereseze starea amicului său, Vasile Mihai, de 30 de ani, din satul constănţean Ivrinezu Mic, aflat pe scaunul din dreapta şoferului, Giangă a părăsit locul accidentului şi a fugit peste câmp până acasă, în satul Ivrinezu Mic. Prietenul său nu a supravieţuit impactului şi a fost găsit de poliţişti zăcând fără suflare pe marginea drumului. Oamenii legii au crezut, iniţial, că Dacia a fost condusă de Vasile Mihai, însă ulterior ancheta a luat o altă turnură. Suspiciunile poliţiştilor cu privire la poziţia în care fusese găsit fără suflare Vasile Mihai au fost confirmate de rezultatul necropsiei, care a stabilit că bărbatul a murit ca urmare a asfixiei mecanice şi nu din cauza rănilor suferite în accident. Poliţiştii au aflat că nu Vasile Mihai se afla la volanul maşinii, ci amicul său, Forin Giangă, cel care deţinea maşina fără acte şi nici nu avea permis de conducere. Ancheta a stabilit că cei doi au băut împreună, după care Giangă s-a urcat la volan şi, cu Mihai în dreapta, a pornit spre Cochirleni.