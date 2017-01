Şi-a omorît tatăl în bătaie

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa a trimis, ieri, pe rolul instanţei de judecată, dosarul în care un constănţean este cercetat în stare de arest preventiv sub acuzaţia de omor calificat. Ameţit de băutură şi frustrat deoarece tatăl său nu vroia să renunţe la ideea fixă de a vinde terenul agricol din spatele casei, Nagi Gheldi, de 50 de ani, din comuna Topraisar, a cedat nervos şi l-a bătut pe tatăl său de 80 de ani - Regep Gheldi - pînă cînd acesta şi-a dat ultima suflare. Potrivit rechizitoriului, evenimentul s-a produs în seara de 20 februarie, în intervalul orar 17.00 - 18.00. Bărbatul mărturiseşte că, în ziua fatidică, atît el cît şi tatăl său erau sub influenţa băuturilor alcoolice. Mărul discordiei a fost terenul agricol, iar discuţiile au degenerat, ajungîndu-se la bătaie. Conflictul s-a consumat acasă şi a culminat cu moartea bărbatului. Fiul a declarat că bătrînul l-a pocnit cu o bucată de lemn peste spate, iar el a ripostat, dîndu-i un pumn în cap. Bătrînul a căzut la pămînt şi nu s-a mai ridicat de acolo. Din concluziile raportului de constatare medico - legală, realizat de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, întocmit ca urmare a efectuării necropsiei cadavrului, rezultă că moartea acestuia a fost violentă şi că s-a datorat insuficienţei respiratorii acute prin fracturi costale multiple şi de stern, cu volet costal, în cadrul unui politraumatism favorizat de intoxicaţie etilică acută (alcoolemie 1.80 grame la mie). Potrivit medicului legist, leziunile traumatice ar fi putut fi produse cu foarte puţin timp înainte de moarte, prin lovire repetată cu corpuri dure şi comprimare cervico-toraco-abdominală. Nagi Gheldi a fost suspus unei expertize medico-legale psihiatrice realizate de Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, care a relevat că bărbatul prezintă intelect liminar, are capacitatea psihică de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptelor sale şi are discernămînt în raport cu fapta săvîrşită. Bărbatul este judecat în stare de arest preventiv, fiind încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Pe lîngă pedeapsa cu închisoarea, el va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare în valoare de 700 de lei.