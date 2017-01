Disperare pentru o familie din Pecineaga, după ce o tânără de 20 de ani şi-a pierdut viaţa într-un tragic accident de circulaţie. Mama fetei nu poate accepta ideea că aceasta a murit şi că o va îmbrăca în rochie de mireasă... într-un coşciug. Pe un site de socializare, prietenii Iuliei Movilă, victima tragicului accident, şi-au luat adio de la ea. „Cea mai bună şi de apreciat persoană cunoscută de mine. Încă plânge sufletul în mine! Iulia, am copilărit de mici, nu ştiu de ce, dar Dumnezeu ştie rostul tuturor... îmi este dor de tine... Dumnezeu să te odihnească!”, i-a scris un prieten. Iulia Movilă absolvise Liceul Economic din Mangalia şi era studentă la Universitatea Brighton, din Anglia. Venise în vacanţa de iarnă în România, pentru a-şi petrece sărbătorile alături de părinţii ei. „Familia ei este distrusă. Este o mare tragedie. Era o fată inteligentă, cuminte, frumoasă, acum... toate s-au spulberat. Am fost şi am depus o coroană din partea Primăriei. Condoleanţe familiei!”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru. Duminică seară, tânăra se ducea să îl ia pe tatăl ei de la Dulceşti. Ea se afla la volanul unui autoturism marca Opel şi mergea pe Drumul Judeţean 394. Potrivit anchetatorilor, la intrarea în localitatea Dulceşti, într-o curbă la stânga, tânăra a pierdut controlul volanului, a ieșit în decor şi s-a răsturnat cu maşina în câmp. Pentru că nu a purtat centura de siguranţă, tânăra a fost proiectată prin parbriz şi prinsă sub maşină. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea tinerei. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii de la Rutieră au pornit o anchetă în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.