Şi-a pus capăt zilelor la numai 15 ani

O adolescentă din Corbu, s-a spînzurat, ieri, de grinda unei magazii, în timp ce mama sa se afla la piaţă. Georgiana A, de 15 ani, intenţiona să-şi însoţească mama la cumpărături, în Năvodari, dar în ultimul moment s-a răzgîndit şi a rămas acasă. "Cînd s-a întors de la Năvodari, în jurul orei 13.30, mama l-a găsit pe frăţiorul nostru de doi ani dormind în casă pe pat, dar nu a văzut-o pe Georgiana. A început să o caute şi a dat de ea în magazia casei", a spus Ana Maria, sora Georgianei. Cînd a intrat în magazie, mama fetelor a avut un şoc: fiica ei mai mică atîrna în ştreang. Motivul pentru care tînăra a decis să îşi pună capăt zileleor a rămas încă un mister pentru familie. "Nu ştiu de ce să fi făcut acest lucru. Nu a lăsat nici un fel de bilet şi nici comportamentul ei nu a trădat că ar avea satfel de gînduri. Era veselă mai tot timpul, nu am auzit să fi avut probleme nici măcar în dragoste. Nu avea nici un fel de iubit în perioada asta, în schimb avea multe prietene cu care se simţea bine", a mai spus sora victimei. Vecinii spun că Georgiana era o fire veselă şi activă. "Îi plăce să se distreze. Ieşea des în oraş cu prietenii şi prietenele. De asemenea nu am auzit să se certe cu părinţii sau să le facă probleme. Nici prin sat nu se comporta altfel", a declarat o prietena a Georgianei. O altă vecină, mai în vîrstă, spune că ar fi văzut-o pe adolescentă, imediat după plecarea mamei, stînd pe marginea drumului şi plîngînd. Sătenii spun că familia Andron are o condiţie materială mai mult decît modestă, trăind din ceea ce cîştigă tatăl fetelor, care munceşte cu ziua şi din ajutorul social. Georgiana a renunţat la şcoală cînd a terminat opt clase, tot din lipsa banilor, iar sora ei de 17 ani trăieşte în concubinaj cu un tînăr de 20 de ani, în locuinţa căruia s-a mutat.