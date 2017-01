Sia s-a căsătorit!

Cântăreața australiană Sia, devenită celebră grație colaborărilor sale cu David Guetta, s-a căsătorit în weekend cu regizorul Erik Anders Lang. Nunta a avut loc la reședința solistei din Palm Springs, în fața unui grup foarte restrâns de prieteni, alături de familia mirilor. Sia Furler, de 38 de ani, este foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală, logodna și viitoarea nuntă fiind date de gol de mama ei. Interpreta pieselor de mare succes ”Titanium” sau ”Wild Ones”, un duet cu Flo Rida, a lansat recent cel de-al șaselea album de studio, intitulat ”1000 Forms of Fear”, care a debutat direct pe prima poziție a topului Billboard Hot 200, cu 52.000 de copii vândute în prima săptămână de la lansare. Sia și-a pus amprenta și pe succesul pieselor ”Diamonds”, cântată de Rihanna, ”Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)” a lui Ne-Yo's, ”Pretty Hurts”, interpretată de Beyonce, sau ”Perfume”, hitul lui Britney Spears.

De o nuntă mult mediatizată au avut însă parte Robert F. Kennedy Jr. şi logodnica sa, actriţa Cheryl Hines. Cei doi s-au căsătorit în localitatea Hyannis din peninsula Cape Code, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc sâmbătă seară, după câteva ore bune de întârziere. Ceremonia de nuntă, la care au participat doar prieteni apropiaţi şi membri ai celor două familii, a avut loc în timpul reuniunii anuale a familiei Kennedy. Robert F. Kennedy Jr., în vârstă de 60 de ani, un avocat specializat în probleme de mediu, este fiul fostului senator american Robert F. Kennedy. Cheryl Hines, de 48 de ani, este o actriţă americană cunoscută grație serialului ”Curb Your Enthusiasm”, produs şi difuzat de postul HBO. Informaţia despre căsătoria celor doi a fost confirmată de fanii actriţei americane şi de designerul Romona Keveza, creatoarea rochiei de mireasă. Robert F. Kennedy Jr. şi Cheryl Hines s-au cunoscut în timpul unei vacanţe de iarnă în statul american Utah. Aceasta este a doua căsătorie pentru Cheryl Hines şi cea de-a treia pentru Robert F. Kennedy Jr.