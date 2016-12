Şi-a sugrumat fosta soţie şi s-a spânzurat

09:39:49 / 11 Februarie 2014

Principalul vinovat pentru aceasta dubla crima este Nelu Velea

In urma cu un numar de ani parasirea domociliului era pedepsita cu un an inchisoare. Deci doamna curva ar fi fost trimisa in inchisoare pt. un an. Acum, legile realizate in mod stiintific pt. realizarea haosului si distrugerea familiei permit parasirea domiciliului. Fără discutie fapta ei este abjecta dincolo de orice limita pt. ca ea l-a umilit in cel mai bestial mod posibil pe Spiridon. Ceea ce este grav este ca dublul criminal Nelu Velea ramine nepedepsit.