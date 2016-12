Sian Image a produs surpriza în optimile Trofeului “Telegraf”

11:43:47 / 03 Martie 2014

Schimbare regulament

Ca si participant la acest turneu,consider ca regulamentul ar trebui schimbat ,cel putin din cateva puncte de veder.Unul ar fi introducerea contabilizarii faulturilor,exact ca la futsal.Prin acest lucru cred ca s-ar evita meciuri gen Royal-Real,Capitol-Real,Municipal-Perla.La un astfel de turneu nu trebuie sa existe duritati de genul celor vazute in meciurile de mai sus si in altele. Iar de la aceste duritati pana la a degenera nu mai este decat un pas.Adica te inscrii la acest turneu de placere si iti rupe unul piciorul ca el a venit sa arate nu stiu ce la acest turneu! Joaca doar cei care sunt preocupati de fotbal,nu sa rupa oase.Este adevarat ca aici au un rol important si arbitri,in sensul ca,de ex.am vazut arbitri la acest turneu care nu au sanctionat cu cartonas galben intrarile prin alunecare in mod voit. Un alt aspect ar fi sa nu se mai accepte la inscriere in turneu ,jucatori care activeaza,in ligile superioare de futsal sau fotbal.Pana la urma acest turneu este unul de amatori,iar un jucator care activeaza in aceste ligi si care se antreneaza in mod organizat si in fiecare zi, nu este la acelasi nivel cu alt participant la acest turneu,care joaca de placere de 2 ori pe saptamana sau joaca in liga oldboys sau in diviza D.Prin acest lucru s-ar crea un oarecare echilibru intre echipele participante, s-ar evita chestiunile legate de orgolii puerile si cred ca turneul ar fi mai echilibrat. Aceste chestiuni cred ca ar trebui implementate in regulament, pt. buna desfasurare, pt. atractivitate, pt.spectaculozitatea acestui turneu. Felicitari tuturor participantelor,jucatorilor de la acest tuneu si bafta tuturor care au ramas in competitie.Sper sa nu fi deranjat pe nimeni cu cometariul meu,dar cred ca este unul obiectiv.