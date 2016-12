Şi-ar vinde un rinchi, pentru a studia în SUA

Ajunsă în pragul disperării, o tânără de 21 de ani cere 10.000 de euro pentru un rinichi, cu scopul de a-şi urma visul de a studia în SUA. ”Îmi vând un rinichi sau ficatul. Vă rog, seriozitate. Am nevoie urgent de bani”, este mesajul postat pe mai multe site-uri din R. Moldova de o tânără al cărei vis este să studieze în America. Tânăra spune că a recurs la acest gest, din cauza sărăciei, căci din profesat nu îşi poate câştiga existenţa. ”Mama e pedagog, tata e cam bolnav şi nu lucrează. Cunosc persoane care pot sa trăiască foarte bine doar cu un rinichi”, spune fata. În prezent, ea îngrijeşte de un copil şi câştigă 2.500 de lei moldoveneşti. ”Ştiu că pare o idee ieşită din comun, dar oamenii când ajung în astfel de situaţii... Nu ştiu. Îmi dau seama că aici, oricât aş câştiga zilnic... Pun bani deoparte pentru chirie. Este foarte scump. Eu nu ştiu câţi ani ar trebui să lucrez pentru a strânge banii necesari”, afirmă tânăra.

Cum este să trăieşti fără un rinichi o ştie cel mai bine Mihai, un tânăr din satul Susleni, raionul Orhei. În urmă cu 13 ani, bărbatul şi-a vândut, în Turcia, un rinichi, cu 3.000 de dolari, pentru a-şi întemeia o familie. ”M-am îmbrăcat, m-am încălţat, am făcut nuntă. Când am venit de acolo, vreo doi ani nu am putut lucra aproape nimic”, a povestit tânărul. Acum, bărbatul spune că regretă. Sacrificiul nici măcar nu i-a menţinut familia. În urmă cu jumătate de an, căsnicia lui s-a destrămat. Cazuri de trafic de organe nu au mai fost înregistrate oficial din 2001, susţin procurorii moldoveni, potrivit cărora, doar şase persoane au fost condamnate pentru astfel de ilegalităţi comise până în 2000.