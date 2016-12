Şi-au bătut un coleg de clasă pentru a posta imaginile filmate pe internet

Agresiunea în şcoli are, mai nou, o altă motivaţie. Trei elevi din Cernavodă au bătut un coleg de clasă şi asta nu pentru că ar fi avut ceva de împărţit cu el, ci doar pentru a filma agresiunea şi a posta imaginile pe Internet. Potrivit poliţiştilor din Cernavodă, în timpul unei pauze, Emin Anefi, de 19 ani, Andrei Alexandru B., de 17 ani, şi Florin I., de 15 ani, elevi ai Liceului Teoretic \"Anghel Saligny\", l-au luat la bătaie pe colegul lor Victoraş G. de 16 ani. Agresiunea s-a produs la Grupul Şcolar Energetic Cernavodă, unde funcţionează mai multe clase ale Liceului Teoretic \"Anghel Saligny\", din cauza insuficienţei spaţiului de învăţămînt. Victima a fost lovită de mai multe ori cu pumnii şi picioarele, în timp ce unul dintre agresori filma întreaga scenă cu un telefon mobil. Elevii care au asistat la bătaie l-au anunţat pe directorul unităţii de învăţămînt, care a sesizat poliţia. Sosiţi la locul incidentului, oamenii legii i-au întrebat pe cei trei elevi violenţi ce motiv au avut să-şi bată colegul. Ei au răspuns că nu aveau nimic de împărţit cu Victoraş, victima fiind aleasă la întîmplare. Elevii au recunoscut că intenţia lor era aceea de a posta pe internet filmuleţul agresiunii. Părinţii elevului bătut, care în urma incidentului a suferit leziuni minore, nu au depus plîngere la Poliţie împotriva agresorilor. Poliţiştii au confiscat telefonul mobil cu care fusese filmată bătaia şi le-au întocmit celor trei agresori dosare penale pentru loviri şi alte violenţe. Directorul adjunct al Liceului Teoretic \"Anghel Saligny\" din Cernavodă, profesor Cristina Herghiligiu, a declarat că cei trei agresori sînt elevi în clasa a VI-a, în cadrul unui program denumit \"A doua şansă\", destinat tinerilor care, din diferite motive, nu au mers la şcoală la momentul potrivit. Ea a mai precizat că cei trei, fiind elevi de clasa a VI-a, adică în timpul învăţămîntului obligatoriu de stat, nu pot fi exmatriculaţi, singura pedeapsă pe care o pot primi din partea unităţii şcolare fiind scăderea notei la purtare. „Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa va demara un control al activităţii directorului de la Liceul Teoretic \"Anghel Saligny\", pentru că cei trei elevi sînt cunoscuţi cu un comportament violent, iar la Inspectorat s-au primit mai multe sesizări în acest sens”, a precizat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Mariana Neacşu