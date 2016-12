Şi-au încheiat socotelile cu viaţa

Un bărbat din Constanţa a fost găsit, ieri dimineaţă, spânzurat în anexa magazinului la care era administrator, situat pe strada Eliberării, din cartierul constănţean Inel II. Descoperirea macabră a fost făcută în jurul orei 08.00, de un angajat al societăţii care venise la serviciu şi care a anunţat autorităţile. „L-am văzut în magazie, dar am crezut că se uită la marfă. Apoi am văzut sus funia, am început să urlu şi am fugit afară. Nu ne-a arătat că ar fi supărat, el tot timpul era vesel cu noi”, a declarat angajatul. La adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD, dar şi poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Constanţa. Oamenii legii spun că Aurel Mândră, de 51 de ani, s-a spânzurat cu o funie de cadrul metalic din încăpere. Aurel Mândră era patronul firmei SC Elmavia SRL, care se ocupa cu comercializarea de materiale electrotehnice. Nimeni nu poate înţelege de ce bărbatul a apelat la un asemenea gest. „Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Lucrez la dânsul de 13 ani. Avea datorii ca orice firmă din România. Vânzările mergeau cam prost”, a declarat un alt angajat al societăţii. Trupul neînsufleţit al lui Aurel Mândru a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.

• SPÂNZURAT ÎN GRĂDINĂ • Şi poliţiştii din localitatea constănţeană Vulturu au intrat în alertă, ieri dimineaţă, după ce au fost sesizaţi că un tânăr a fost găsit decedat în împrejurări suspecte. Oamenii legii spun că Dănuţ Şerban, de 36 de ani, a fost găsit spânzurat de creanga unui copac din spatele casei în care locuia. Bărbatul avea mâinile legate şi vată în nas, motiv pentru care poliţiştii au cerut ajutorul medicilor legişti şi al procurorilor criminalişti. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că Dănuţ Şerban s-a sinucis şi că nu sunt suspiciuni cu privire la cauzele morţii. Mai mult, membrii familiei le-au declarat poliţiştilor că Dănuţ era bolnav psihic şi avea la activ mai multe tentative de suicid. Rudele au adăugat că în ultima vreme el îi ameninţa că se va spânzura. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga în vederea efectuării necropsiei.

Andra RAFTU, Florin CICAL