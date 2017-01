SIDA, în dezbatere mondială

Timp de trei zile, liderii lumii se întâlnesc la New York, la Reuniunea la Nivel Înalt a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind SIDA, potrivit UNICEF România. Întâlnirea oferă o ocazie unică de reexaminare a progreselor înregistrate, de a împărtăşi din lecţiile învăţate şi de a stabili cursul viitor al reacţiei globale în faţa SIDA. Reuniunea are loc într-un moment de confluenţă din istoria epidemiei: cu treizeci de ani în urmă, în iunie 1981, oamenii de ştiinţă din Statele Unite au identificat primul caz de prăbuşire a sistemului imunitar la om, boală ce a fost denumită ulterior SIDA, a precizat sursa citată. De asemenea, în urmă cu 10 ani, în cursul Sesiunii Speciale pe SIDA a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, liderii lumii au declarat că SIDA este o „urgenţă globală” şi au solicitat „o reacţie urgentă, coordonată şi susţinută” în faţa acestei epidemii. Acum, după trei decenii de epidemie, conform unui raport recent al Secretarului General al ONU, la finalul anului 2010, mai mult de şase milioane de persoane aveau acces la tratament antiretroviral în ţările cu venit scăzut şi mediu - în creştere de la doar 400.000 în 2003. Până în prezent, România a gestionat bine epidemia. În ciuda faptului că România are un număr mare de persoane afectate, respectiv 16.000 cazuri înregistrate de la începutul epidemiei, situaţia a rămas stabilă din 2004. România a fost prima ţară din Europa de Est şi una dintre puţinele din lume capabile să ofere tratament tuturor persoanelor seropozitive.