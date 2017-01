Sidelnikov caută explicaţii pentru eşecul Tomisului

Ratarea calificării în finala Diviziei A1 la volei masculin nu-i dă linişte lui Viktor Sidelnikov, antrenor principal la CVM Tomis Constanţa. La o săptămână după meciurile de la Baia Mare, cu Ştiinţa Explorări, antrenorul rus încearcă să găsească explicaţii pentru această incredibilă eliminare. „De ce nu ne-am calificat în finală? Au fost mai multe motive, între care şi faptul că unii jucători, cum ar fi Pavel sau Miklashevich, au stat foarte mult pe banca de rezerve şi nu au primit şansa de a juca mai mult în acest retur. În meciurile cu Baia Mare, Miklashevich a avut foarte multe baloane pe atac (n.r. - în medie, kazahul a atacat 40-45 de mingi, la care se adaugă serviciile şi blocajele), a jucat bine în fiecare meci, dar pe final a obosit şi asta s-a văzut şi pe tabela de scor. Minchev nu a reuşit să-l înlocuiască aşa cum aş fi vrut şi a trebuit să fac schimbarea la loc. Au mai fost şi problemele cu arbitrii de la Baia Mare, pentru că la înfrângerile de acasă nu am avut nimic de reproşat”, a spus Sidelnikov, referindu-se la strategia fostului antrenor principal, Ljubomir Gerasimov.

Antrenorul Tomisului s-a referit şi la problemele de lot care au apărut în acest final de campionat: „Hildebrand a avut probleme cu genunchii, la Baia Mare chiar a fost nevoie să meargă la spital pentru a i se scoate apa de la genunchi. A fost şi plecarea de la echipă a lui Bahov, apoi ghinionul accidentării lui Merkushev (n.r. - în al doilea meci cu Baia Mare jucat la Constanţa). Să nu uităm de problema din toamnă cu libero-ul, pentru că Marcos s-a accidentat, altă soluţie nu am avut în lot, iar Mihăilă, care jucase foarte puţin în ultimele campionate şi trebuia să fie statistician în acest sezon, a ajuns titular!”

Şi totuşi, de ce joacă Tomis doar finala mică? „Nu cred că echipa din Baia Mare a fost mai bună decât noi. Ştiam bine cum joacă adversarul, nu ne-a surprins cu nimic. Cred că semifinala s-a pierdut la capitolul moral, poate că am fost chemat prea târziu la echipă. Eu şi în tur le-am oferit tuturor jucătorilor din lot şansa de a intra ca titulari, pentru ca să prindă încredere şi să fie pregătiţi atunci când este nevoie de ei. În plus, play-off-ul este cu totul altceva decât sezonul regulat: altă frecvenţă a meciurilor, importanţă mult mai mare, motivaţia echipelor cu totul alta, s-a văzut şi la partidele cu echipa din Cluj. Am fost inconstanţi în acest play-off, dar tot trebuia să ne calificăm. Bine, dacă pierdeam 0:3, 0:3, asta era, adversarul e mai bun, la revedere, dar aşa, să pierzi trei meciuri de cinci seturi...”, a conchis Sidelnikov.

VINERI ŞI SÂMBĂTĂ, DOUĂ MECIURI CU DINAMO. CVM Tomis va juca finala mică a campionatului contra lui Dinamo Bucureşti, în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. Primele două vor avea loc în Sala Extreme din Capitală, vineri şi sâmbătă, de la ora 17.00. Următoarele două meciuri sunt programate la Constanţa, pe 29 şi 30 aprilie, iar meciul decisiv, dacă va fi necesar, va avea loc la Bucureşti, pe 3 mai.