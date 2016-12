Sidelnikov, mulţumit de evoluţia Tomisului

Victoria obţinută sâmbătă la Baia Mare, 3:0 cu formaţia locală Ştiinţa Explorări, le-a permis voleibaliştilor constănţeni să se menţină în plutonul fruntaş al Diviziei A1. A fost a patra victorie obţinută de CVM Tomis în tot atâtea etape, iar antrenorul principal Viktor Sidelnikov a fost mulţumit nu doar de rezultat, ci şi de evoluţia echipei. „Am pregătit foarte bine această partidă, am studiat pe video două meciuri ale echipei din Baia Mare şi am ştiut la ce să ne aşteptăm de la adversari. Pentru întâia dată m-a bucurat evoluţia coordonatorului nostru (n.r. - Marin Lescov), care a jucat foarte bine tactic, de la început până la sfârşit. Iar tactica s-a dovedit bună, pentru că am câştigat meciul! Mă bucur că îmi ascultă sfaturile şi creşte de la meci la meci. Mă bucură şi faptul că jocul echipei s-a stabilizat, avem încredere în noi şi am putut să trecem repede peste accidentarea lui Plotyczer”, a declarat tehnicianul rus. „La Baia Mare noi mai mereu am avut evoluţii slabe, dar anul acesta nu a mai fost cazul. Chiar şi acum doi ani, când aveam echipa care juca Final Four, ne-au condus cu 1:0 la seturi şi 19:11, apoi am câştigat. Anul acesta gazdele au jucat mai slab, dar poate că şi evoluţia noastră i-a făcut să joace aşa”, a spus libero-ul Mihai Mihăilă, aflat la prima evoluţie ca titular în acest campionat. „A fost o victorie binevenită pentru noi, dar cu preţul accidentării lui Mark. Din punctul meu de vedere, aş da punctele de la Baia Mare pentru ca el să fie sănătos, dar nu se poate. Trebuie să mergem mai departe şi să ne îndeplinim obiectivele, chiar dacă avem lotul decimat”, a adăugat centrul Andrei Spînu, referindu-se la coechipierul său Plotyczer, care s-a accidentat grav în meciul de sâmbătă.

În etapa viitoare a Diviziei A1, CVM Tomis va evolua pe teren propriu, cu Torpi Tg. Mureş. Partida este programată sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.