Sidney Poitier a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii

Actorul american de culoare, în vîrstă de 82 de ani, distins cu un Oscar pentru Cel mai bun rol principal, în 1963, a primit cea mai înaltă distincţie civilă din SUA, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, de la preşedintele Barack Obama. Alături de fizicianul Stephen Hawking, legenda tenisului Billie Jean King şi arhiepiscopul sud-african Desmond Tutu, Sidney Poitier este una dintre cele 16 personalităţi care au primit, anul acesta, prestigioasa distincţie oferită de liderul de la Casa Albă. Potrivit administraţiei prezidenţiale americane, actorul de culoare a lăsat o incredibilă amprentă în cultura SUA şi a avansat, în rîndul naţiunii, dialogul pe probleme legate de rasă şi respect. Sidney Poitier este primul actor de culoare care a cîştigat un Oscar pentru rol principal, în 1963, pentru pelicula ”Lilies of the Field”. Sidney Poitier a apărut în peste 40 de filme, inclusiv în clasicele ”Blackboard Jungle”, ”In The Heat Of The Night” şi ”Guess Who\'s Coming to Dinner”.

Născut în Miami, Florida, în 1927, Sidney Poitier a fost crescut în Bahamas şi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a servit în armata SUA ca asistent medical. După război, artistul s-a mutat în New York şi a devenit actor, primul film în care a apărut fiind ”No Way Out”, în 1950, în care a jucat alături de Richard Widmark. Sidney Poitier a devenit un nume cunoscut după ce a fost nominalizat pentru cel mai bun actor la Oscar în 1958, pentru rolul din ”The Defiant Ones”, în care l-a avut partener pe Tony Curtis.