Siemens va concedia 11.600 de angajaţi

Siemens AG va renunţa la cel puţin 11.600 de angajaţi în cadrul planului de reducere a costurilor cu un miliard de euro până în 2016, a anunţat directorul general al companiei germane, Joe Kaeser. Un număr de 7.600 de locuri de muncă vor fi desfiinţate deoarece compania a anunţat că-şi va eficientiza activitatea şi va crea o nouă structură, iar alte 4.000 de funcţii vor fi reduse la diviziile regionale din diferite state. Alţi angajaţi vor primi alte funcţii în companie, a declarat Kaeser, care a demarat o revizuire a strategiei companiei pentru a recâştiga încrederea investitorilor.

Joe Kaeser a preluat, în august 2013, conducerea Siemens, a doua mare companie germană după valoarea de piaţă. Joe Kaeser l-a înlocuit pe Peter Loescher, după ce compania a anunţat că nu-şi va îndeplini obiectivul de a obţine în 2014 o marjă de profit de 12%.

Programul de reducere a costurilor va ajuta Siemens să obţină profituri apropiate de cele ale rivalelor sale General Electric, ABB, Schneider Electric şi Philips. Siemens, cu o vechime de 167 ani, se va concentra pe electrificare, automatizare şi digitalizare, iar operaţiunile de îngrijire a sănătăţii vor fi gestionate separat. Compania americană General Electric (GE) concurează cu Siemens pentru preluarea activităţilor Alstom legate de sectorul energetic. GE a oferit 17 miliarde de dolari, în timp ce Siemens va prezenta o ofertă oficială până în 16 iunie. Compania Siemens are 370.000 de angajaţi şi este prezentă în 190 de ţări, fiind una dintre cele mai importante companii la nivel mondial, cu activităţi în domeniul energiei, telecomunicaţiilor, sănătăţii, transporturilor şi electronicii. Siemens are o activitate de peste 100 de ani în România, deţine afaceri în industrie, sănătate şi energie şi are peste 2.100 de angajaţi.

BINELE SUPREM AL CONSUMATORULUI Marile companii decid soarta angajaţilor, dar şi a consumatorilor. Reputaţia este, prin urmare, foarte importantă şi posibilele defecte ale produselor trebuie imediat remediate. În acest sens, al doilea producător auto din SUA, Ford Motor, va rechema la service nu mai puţin de 1,4 milioane de vehicule pentru diverse defecţiuni, în America de Nord. Aproximativ 1,1 milioane de SUV-uri vândute în America de Nord sunt rechemate la service din cauza unor probleme la servodirecţie. Alte 200.000 sedan-uri Taurus produse în perioada 2010-2014 ar putea fi predispuse să înregistreze probleme legate de coroziune.

Majoritatea rechemărilor vin pe fondul scandalului legat de siguranţa auto cu care se confruntă rivala General Motors (GM). Departamentul Transporturilor din SUA a anunţat că General Motors va plăti o amendă-record de 35 milioane de dolari ca parte a investigaţiei Guvernului SUA privind modul în care a fost gestionată rechemarea la service a 2,6 milioane de autovehicule la nivel global, pentru mai multe defecţiuni care au provocat numeroase accidente, soldate cu 13 morţi. Amenda de 35 milioane de dolari este cea mai mare plătită vreodată de un producător auto din SUA pentru întârzierile privind anunţarea rechemării la service. Anterior, Ford Motor şi Toyota au plătit 17,4 milioane de dolari, nivelul maxim permis la acel moment. În România, Ford Motor a început anul trecut producţia de serie a noului model de automobile Ford B-Max la fabrica din Craiova. Noua fabrică de producţie a vehiculelor de la Craiova este rezultatul unei investiţii de peste 500 milioane de euro efectuate de Ford.