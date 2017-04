Sigourney Weaver, „întinerită“ digital pentru viitoarele filme „Alien“?

Regizorul Ridley Scott nu exclude ideea de a folosi o imagine "întinerită" digital a lui Sigourney Weaver pentru a o aduce înapoi pe Ripley în seria "Alien", scrie The Playlist. Potrivit sursei citate, Ridley Scott mai plănuiește cel puțin două filme în afară de "Alien: Covenant" pentru a face legătura cu producția originală "Alien", pe care a regizat-o tot el în urmă cu câteva zeci de ani. "Acum avem un sinopsis de zece pagini. John Logan îl scrie. Știm unde mergem cu acțiunea", a spus regizorul. El nu a exclus ideea de a folosi în următoarele filme o Sigourney Weaver "întinerită" digital. "S-ar putea face", a spus el. "Întinerirea" digitală este la modă în aceste zile la Hollywood, prilejuind printre altele apariții pline de energie ale lui Robert Downey Jr. în "Avengers: Civil War" sau Carrie Fisher în "Rogue One: A Star Wars Story", notează The Playlist.