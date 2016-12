SILIŞTEA - Primăria are nevoie de ajutor pentru organizarea Zilelor Comunei

Primăria Siliştea va organiza, în perioada 14 - 16 august, cea de-a VII-a ediţie a Zilelor Siliştei. Manifestările prilejuite de sărbătoarea comunei vor cuprinde spectacole, concerte, cîntece şi dansuri populare, precum şi multe concursuri sportive (fotbal, volei, atletism). De asemenea, Primăria Siliştea pregăteşte pentru locuitorii comunei şi cîteva concursuri inedite: „Aruncarea greutăţii”, „Cărat nevasta”, „Trageri de funie” şi „Cel mai bun băutor de bere”. Mai mult, tinerii care împlinesc vîrsta de 18 ani în acest an vor fi recompensaţi cu titlul de Cetăţean major al comunei. Primarul Mihai Soare a declarat că nici principalele personalităţi ale comunei nu vor fi uitate, administraţia locală urmînd a le acorda acestora Diplome de Excelenţă. În perioada sărbătorilor comunei, fiecare seară se va încheia cu un program de discotecă, în aer liber. Pentru buna organizare a evenimentelor, primarul a apelat la ajutorul financiar al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). În acest sens, în şedinţa de azi a CJC a fost introdus un proiect de hotărîre prin care forul judeţean va decide dacă va aloca 10.000 de lei pentru comunitatea din Siliştea. „Nu avem bani suficienţi pentru a organiza zilele comunei, de care orice cetăţean trebuie să se bucure după un an de muncă. De aceea, am apelat la ajutorul CJC pentru a ne acorda fonduri”, a spus primarul Mihai Soare.