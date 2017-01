Silvian Miron sau arta unui maestru-cofetar

Arta cofetarului preia din natură formele şi culorile, le înzestrează cu gust şi le hărăzeşte, întru delectare, oamenilor. Arta cofetarului poate îmblînzi, înfrumuseţa, seduce şi cuceri, căci nu degeaba unul dintre cele mai răsunătoare războaie ale lumii s-a intitulat Războiul prăjiturilor. Un astfel de cofetar-magician este Silvian Miron, un constănţean care, prin forţe proprii a reuşit să creeze un vis românesc şi să demonstreze că el poate deveni realitate. „Totul a plecat cu mulţi ani în urmă, încă de pe băncile şcolii, cînd visam să am un laborator mic, cu doi, trei angajaţi. Atunci am participat, pentru prima oară, la patru concursuri internaţionale unde am prezentat patru produse total diferite. Cînd am deschis, în 95, a fost foarte greu, nevastă-mea spăla vasele, eu căram marfa, făceam prăjiturile, le transportam, mă ocupam şi de vînzare... Acum avem 65 de angajaţi şi trebuie să ne extindem. Ne-am descurcat însă, pentru că am făcut totul cu suflet. Unii spun că am avut noroc. Aş încerca, într-un fel, să-i contrazic. Mai întî a fost dragostea, apoi talentul, munca şi, poate, apoi norocul. A fost important şi feed-back-ul pe care l-am primit, acele prime patru medalii. Au urmat apoi altele, patru medalii de argint şi de bronz în Italia, alte trei de aur în Germania etc. Plecînd de la acest palmares şi de la Premiul Special al Juriului pe care l-am primit la Paris, într-o bună zi, am fost căutat cu asiduitate de un reprezentant al Misiunii Economice de la Bucureşti, de la Amabasada Germaniei, care s-a chinuit să mă convingă să ajung, în data de 9 mai 2007, la Berlin. Şi a reuşit. Acolo se afla cîte un reprezentant al fiecărui stat din UE, pentru a dezbate reţeta tortului European”, a povestit Silvian Miron. Conceptul de tort european are la bază ideea, acceptabilă în acest caz, a globalizării. „S-a dorit ca această reţetă să fie făcută peste tot, în toate laboratoarele de cofetărie din Europa”, declară maestrul-cofetar. Prezenţa constănţeanului Silvian Miron la Berlin se explică prin aceea că este singurul cofetar român cu un asemenea palmares, singurul profesionist român membru în Uniunea Internaţională a Patiserilor, Cofetarilor şi Preparatorilor de Îngheţată şi acum promotorul ideii tortului european în România. El promite că, pe site-ul cofetăriei, va fi introdus un domeniu special pentru tortul european, unde va pune la dispoziţie, gratuit, reţeta.

Silvian Miron a fost distins, în cadrul ceremoniei de la Frankfurt cu Trofeul de Aur „Arch of Europe”, acordat de Organizaţia internaţională „Business Initiative Directions” (BID). Condiţiile de eligibilitate au fost draconice, Congresul mondial BID care s-a întrunit la Paris, Londra, Madrid, Geneva, Moscova, Frankfurt şi New York, adunînd companii din peste 93 de ţări şi propunîndu-le liderilor participanţi să supună spre examinare propuneri pentru cel de-al 34-lea Premiu Internaţional pentru Calitate „Arch of Europe”. Constănţeanul a ieşit cîştigător.

„Îmi place foarte mult să lucrez în ciocolată”

Trend-ul Silvian cîştigă teren. Pe lîngă faptul că este singura confetărie din România în sistem de franciză, maestrul-cofetar nu doreşte să se oprească aici. Dragostea vieţii sale artistice? Ciocolata! „Îmi place foarte mult să lucrez în ciocolată… Îmi place şi zahărul. Îmi place, de fapt, să creez, să combin, să inventez. Nu pot spune că am excelat, pentru că nu am avut timpul necesar. Acum, cînd vom deschide noua cofetărie, vom vedea”, a explicat maestrul. Viitorul lui Silvian Miron este unul cît se poate de clar. „Premiul pe care l-am primit mă obligă pe mine personal şi, în acelaşi timp, şi pe colegii mei de breaslă, să ridicăm ştacheta. Şi să o ţinem sus. Ar fi păcat să nu o facem. Important este să răspunzi chemărilor din exterior, să mergi la întîlniri în străinătate, să te faci cunoscut, să reprezinţi această ţară, să faci schimburi de experienţă, să înveţi. Mentalitatea colegilor mei de breaslă este, din păcate, în prezent, asemănătoare cîrtiţelor şi nu înţeleg de ce. Poate că vremurile au venit prea repede peste ei. Acum, spre exemplu, la Paris, apoi la Lisabona, la adunarea generală a Uniunii Internaţionale a Patiserilor, Cofetarilor şi Preparatorilor de Îngheţată, unde va avea loc şi un concurs pentru juniori şi unde nu am, efectiv, cu cine să particip”, a amai explicat Silvian Miron. Sîmbătă, maestrul este invitat la Bucureşti, la Festivalul Ciocolatei şi, pentru acest eveniment, a pregătiti o surpriză cu… multă cacao.